Gobierno Petro identifica activos por $50 billones de Ecopetrol para una eventual venta

En un movimiento que ha encendido las alarmas en el sector minero-energético, el Gobierno de Gustavo Petro presentó ante el Congreso de la República el Plan Indicativo de Enajenación Global para la vigencia 2026.
Este documento, de carácter anual y obligatorio, pone sobre la mesa una lista de activos estratégicos vinculados a la cadena de hidrocarburos y energía que, en teoría, el Estado podría vender.
Según el plan, se estima que el valor de estas participaciones supera los $50 billones, lo que representaría uno de los procesos de desinversión más grandes en la historia reciente de Colombia si llegara a ejecutarse.