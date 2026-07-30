Alerta por ola de calor en EE. UU.: estos son los 19 estados que llegarán hasta los 49 °C

Una extensa ola de calor se mantiene bajo alerta a 19 estados de Estados Unidos, donde millones de personas enfrentan temperaturas que podrían alcanzar los hasta los 49 °C. El fenómeno, impulsado por una cúpula de calor, comenzó a intensificarse desde el lunes y, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Seguirá afectando amplias zonas del país al menos hasta mediados de semana.. La advertencia abarca cientos de condados y ciudades como Phoenix, Las Vegas, San Luis, Memphis y Little Rock, mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones atmosféricas y actualizan los avisos para la población. Enterese: Ante las altas temperaturas en Medellín, ¿el calor podría deformar las vías férreas del metro?

¿Qué está provocando el calor extremo en Estados Unidos?

De acuerdo con el NWS, el origen de esta situación es un sistema de alta presión que permanece estacionario sobre buena parte del territorio estadounidense. Este fenómeno, conocido como cúpula de calor, actúa como una barrera que impide la circulación del aire y favorece la acumulación de calor cerca de la superficie. La entidad explicó que este sistema comprime el aire, lo calienta aún más y aumenta la presencia de calina,lo que mantiene temperaturas elevadas tanto durante el día como en la noche. El Centro de predicción del Clima indicó que las cúpulas de calor“suelen formarse durante el verano y pueden abarcar grandes extensiones”, una característica que explica por qué varios estados registran condiciones similares al mismo tiempo. Lea más: El fuego golpea a Francia: más de 220.000 evacuados y 42.000 hectáreas arrasadas por un incendio histórico

Estados con temperaturas cercanas a los 50 °C

Las condiciones más críticas se presentan en el suroeste del país. En estados como Arizona, California y Nevada, los pronósticos sitúan las temperaturas entre los 42 y los 49 grados Celsius. En el Valle de la Muerte, en California, los registros se aproximan a los 50 grados Celsius, una de las zonas con los valores más altos durante este episodio. Mientras tanto, en el medio oeste y el sur de Estados Unidos, la combinación entre altas temperaturas y humedad Incremente la sensación térmica hasta cerca de los 47 grados Celsius.. Incluso estados del norte, como Minnesota, Wisconsin y Montana, reportero temperaturas superiores a los 38 grados, cifras poco habituales para esa región. Uno de los factores que más preocupa a las autoridades es que El calor persiste durante la noche. La falta de un descenso significativo de la temperatura reduce la capacidad del organismo para recuperarse después de varias horas de exposición. Le puede interesar: Ideam pronostica más calor en cinco departamentos y lluvias en gran parte del país durante esta semana

Cerca de 40 millones de personas están bajo alerta en Estados Unidos

El NWS estima queAlrededor de 40 millones de personas viven en áreas cubiertas por advertencias de calor extremo. Los estados incluidos en las advertencias son Arizona, Arkansas, California, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Tennessee, Texas , Utah y Wisconsin. Ante las altas temperaturas, las autoridades de salud recomendaron mantenerse hidratado, permanecer en lugares con aire acondicionado o ventilación adecuada y “evitar la exposición directa al sol”, especialmente durante las horas de mayor radiación. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de corrientes de aire más fresco podría generar un alivio gradual en parte del centro del país a partir del 29 de julio. Sin embargo, en los estados del sur las altas temperaturas podrían extenderse durante varios días más. Siga leyendo: Miles de inmigrantes entran a nado a Ceuta, España, desde Marruecos: así avanza la crisis fronteriza Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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