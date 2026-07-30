Con sello olímpico: Medellín transformó su pista de BMX para recibir eventos internacionales

La intervención cubrió más de 12.800 metros cuadrados y se ejecutó bajo los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Además de renovar completamente la superficie de competencia, se reforzó la base granular, se modernizó el sistema de drenaje, se impermeabilizaron graderías, camerinos y el partidor, se instaló una cubierta sobre la rampa de salida, se mejoró la iluminación y se adecuaron los espacios internos. Se estima que más de 2.000 personas utilizarán el escenario cada mes entre deportistas de alto rendimiento, clubes y escuelas de formación.

Con un intenso sol sobre la capital antioqueña, decenas de pilotos estrenaron este jueves el renovado escenario durante la entrega oficial encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez. La obra demandó una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos y permitirá que Medellín vuelva a recibir competencias nacionales e internacionales de primer nivel.

La expectativa también se reflejaba entre los más pequeños. “Se parece a una pista de Estados Unidos, quedó una bacanería”, decía Matías Correa Vélez mientras observaba cada detalle del recorrido. Su amigo Santiago Zapata Jaramillo lo corregía entre risas: “No, parece una pista de Europa. No veo la hora de empezar a correr en ella”.

Cuando se pone un pie sobre la renovada pista de Supercross Mariana Pajón, la sensación es distinta. El escenario, que durante años buscó ser referente del BMX colombiano pero que evidenciaba el paso del tiempo, hoy luce como uno de los complejos más modernos en materia internacional. Para Mariana Pajón, la máxima figura de este deporte en el país, no hay dudas: Medellín tiene la mejor pista de bicicrós del mundo.

La pista se convierte, además, en la primera obra entregada del Gran Parque Medellín, un megaproyecto urbano y deportivo cuya inversión superará los 220.000 millones de pesos.

Para Mariana Pajón, la remodelación fue mucho más que una renovación estética. “La pista cambió completamente. Seguimos con el mismo partidor de ocho metros, pero todo el recorrido fue rediseñado para responder a la evolución que ha tenido el BMX”, explicó la bicampeona olímpica.

Entre las principales novedades destacó la construcción de una cubierta sobre la pista, una condición poco habitual incluso en otros escenarios de primer nivel. También resaltó la nueva superficie de competencia, que incorpora una manga sintética para evitar el deterioro del terreno y asfalto en las curvas, además de un sistema de drenaje que permitirá entrenar y competir incluso bajo la lluvia.

La antioqueña también explicó que el diseño beneficia tanto a la élite como a las nuevas generaciones. “El recorrido está pensado para que los profesionales se preparen para los Juegos Olímpicos, pero la tercera y la última recta fueron diseñadas para los niños y los semilleros que empiezan su proceso”.

Más allá de la emoción de volver a entrenar en casa, Pajón considera que el verdadero legado será para quienes vienen detrás. “No digo que sea la mejor pista del mundo porque lleve mi nombre, sino porque técnicamente está a la altura de las mejores. Damien Godet, quien diseñó la pista de París 2024 y probablemente haga la de Los Ángeles 2028, estuvo al frente de este proyecto. Esto no es para Carlos Oquendo ni para mí; nosotros ya vamos de salida. Es para esos niños que sueñan con ser campeones y que antes tenían que salir del país para encontrar un escenario de este nivel”.

La campeona también agradeció el respaldo de la administración municipal. “Gracias por creer que esto es una inversión y no un gasto”, expresó, al destacar el deporte como una herramienta de transformación social.

El medallista olímpico Carlos Mario Oquendo compartió esa sensación al recorrer nuevamente el escenario. “Cuando pisé la pista dije: ‘wow, esto parece una pista olímpica’. Recuperarla en estas condiciones es un sueño y estoy seguro de que aquí nacerán nuevos proyectos de vida para muchos jóvenes”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la ciudad está realizando “la apuesta más grande por el deporte en su historia”. El mandatario recordó que recibieron cerca de 700 escenarios deportivos deteriorados y sostuvo que el principal reto ahora será garantizar el mantenimiento de esta infraestructura para que continúe formando a las próximas generaciones de deportistas.

“Acá se podrán entrenar nuestros campeones del futuro, como lo hicieron Mariana y Oquendo, que siguen siendo fuente de inspiración para los niños. Le seguimos apostando a los mejores escenarios en la ciudad”, dijo Gutiérrez.

“De 1.044 escenarios deportivos, recibimos 700 totalmente destruidos. Pero nos le metimos a esto, con el sueño Gran Parque Medellín, iniciando con esta pista totalmente nueva, y ya vamos cumpliendo. El reto que viene es cuidarla y hacerle un buen mantenimiento”, agregó el mandatario.

El escenario ya tiene sus primeros desafíos en el calendario. En noviembre recibirá la final del Gran Nacional de BMX y, en diciembre, albergará el Campeonato de Las Luces, una competencia internacional que otorgará puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, consolidando a Medellín como uno de los principales epicentros del BMX en el continente.

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