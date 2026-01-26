x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gobierno Petro incumple por tercer año la meta de recaudo: faltaron $9,4 billones en impuestos en 2025

La principal fuente de recursos para el Estado en 2025 fue la retención en la renta. Así están las cuentas.

  • El mejor desempeño del recaudo en diciembre ayudó a reducir la brecha, luego de que la Dian registrara ingresos por $18,9 billones, $4,5 billones más que en el mismo mes de 2024. Foto: Colprensa y Presidencia
    El mejor desempeño del recaudo en diciembre ayudó a reducir la brecha, luego de que la Dian registrara ingresos por $18,9 billones, $4,5 billones más que en el mismo mes de 2024. Foto: Colprensa y Presidencia
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
bookmark

El recaudo tributario con el que Colombia cerró 2025 alcanzó el mayor nivel anual registrado hasta ahora. Sin embargo, por tercer año consecutivo, el resultado no fue suficiente para cumplir la meta fijada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que vuelve a poner presión sobre las cuentas fiscales.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante el año pasado se recaudaron cerca de $296 billones en impuestos. Aunque se trata de un monto histórico, quedó $9,4 billones por debajo del objetivo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyectaba ingresos por $305,5 billones.

Puede leer: Ecopetrol irá a la justicia por cobro de IVA del 19% que la Dian le exige desde 2022

Pese al incumplimiento, el balance final fue menos negativo de lo que se anticipaba meses atrás. El director encargado de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, había advertido que el faltante podría rondar los $11 billones, una brecha que finalmente se redujo.

De hecho, el resultado también se ubicó por debajo de las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que estimaba que el recaudo neto estaría $8,3 billones por debajo de la meta de la autoridad tributaria.

Uno de los factores que ayudó a acortar la diferencia fue el buen desempeño del recaudo en diciembre. En ese mes, la Dian logró ingresos por $18,9 billones, una cifra $4,5 billones superior a la registrada en diciembre de 2024. Este repunte, equivalente a un crecimiento cercano al 30%, permitió amortiguar el incumplimiento frente a la meta anual.

Vea aquí: Gobierno Petro alista la prórroga de la emergencia económica; esto es lo que viene

Aun así, el resultado confirma una tendencia reiterada durante el actual Gobierno. En 2023, el recaudo bruto alcanzó los $279,4 billones, lo que representó el 96,3% de la meta prevista. En 2024, los ingresos tributarios rondaron los $294 billones, con un cumplimiento superior al 97%. En 2025, aunque se superó el monto de años anteriores, la meta volvió a quedar sin cumplirse.

Retención en la renta, impuesto a las ventas y aduanas lideraron el recaudo tributario de 2025

El desglose de los ingresos tributarios muestra que la principal fuente de recursos para el Estado en 2025 fue la retención en la renta. Este concepto aportó $103,61 billones y concentró el 35% del recaudo total.

En segundo lugar se ubicó el impuesto a las ventas, que generó $64,35 billones y representó el 21,7% del total, seguido por los ingresos provenientes de aduanas, con $50,46 billones y una participación del 17,1%.

Al analizar el origen de estos recursos, se evidencia que los tributos ligados a la actividad económica interna aportaron la mayor parte del recaudo, con $245,5 billones. Por su parte, los impuestos asociados al comercio exterior sumaron $50,47 billones, confirmando el peso creciente de las operaciones de importación en las finanzas públicas.

Le interesa: La Dian investiga más de 1.000 vehículos importados por diplomáticos, ¿por qué?

El comportamiento del recaudo también fue relevante en el último mes del año. Solo en diciembre de 2025, la Dian registró ingresos por $18,9 billones en impuestos. De ese total, $10 billones correspondieron a retención en la renta, $4,23 billones a gravámenes aduaneros, $1,91 billones al impuesto a los movimientos financieros, $1,11 billones a retención en ventas y $1,58 billones a otros conceptos tributarios.

Estrategias del Gobierno con impacto limitado

Analistas señalan que el desempeño del recaudo habría sido más débil de no ser por las medidas adoptadas por el Ejecutivo en los últimos dos años. El Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá indicó que gran parte del crecimiento observado responde a ajustes normativos y no necesariamente a una mejora estructural de la actividad económica.

Según ese análisis, el 98% del incremento en el recaudo por retención en la fuente se explica por el Decreto 572 de 2025, que elevó las tarifas de autorretención para varios sectores. “Sin estas decisiones, el comportamiento del recaudo habría sido aún más frágil”, indicaron los economistas.

Más noticias: Colombia tendría la tasa a la riqueza más alta del mundo, luego de que Petro elevara impuesto al patrimonio al 5%

A esto se sumó el mayor aporte de los impuestos externos. Parte del aumento en estos ingresos estuvo asociado al Concepto DIAN 010763 de 2024, que definió la aplicación del IVA a las importaciones de combustibles, fortaleciendo de forma significativa el recaudo aduanero.

Temas recomendados

Economía
Impuestos
Declaración de renta
Dian
Cuentas fiscales
Déficit fiscal
Recaudo tributario
recaudo fiscal
Aduanas
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida