Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Atención conductores: inicia instalación de cámaras de fotodetección en La Seca, Bello

Los equipos aún se encuentran en fase de adecuación técnica.

  • Imagen de referencia de cámaras de fotomultas en el Valle de Aburrá. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
    Imagen de referencia de cámaras de fotomultas en el Valle de Aburrá. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Alcaldía de Bello, a través de su Secretaría de Movilidad, anunció que empezó el proceso de instalación y demarcación del sistema de fotodetección en la Regional Oriental, más conocida como La Seca, en jurisdicción de ese municipio. El sistema es de tipo automático, semiautomático, y se valdrá de otros medios tecnológicos para detectar infracciones viales en ese tramo vial.

Lea más: Comparendos por exceso de velocidad cayeron un 29% con el nuevo modelo de fotomultas en Medellín

Es la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial quien da luz verde a esta iniciativa y a su vez una autorización formal para proceder con la instalación de los equipos, los cuales, aclaró la administración municipal, se encuentran en fase de adecuación técnica, por lo que no están registrando fotodetecciones ni tampoco posibles infracciones.

Los siguientes son los códigos de infracciones que serán captados por el sistema previsto para la Regional Oriental La Seca:

- C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.

- C29: Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida (que para esta vía es 60 Km/h).

- C35: No realizar la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en los plazos legales establecidos.

- D02: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT vigente.

“Adicionalmente, se informa que también se cuenta con la aprobación para instalar sistemas similares en otros dos puntos estratégicos de la ciudad, como en el sector de San Félix y la Autopista Medellín – Bogotá”, dijo la administración municipal en un comunicado.

Entre tanto, la Alcaldía de Bello puntualizó que avisará oportunamente a la comunidad en qué momento entrará en vigencia el sistema de fotodetección.

Entérese: Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas y 100 peatones

“La finalidad de estos equipos tecnológicos no es sancionatoria ni de recaudo, con la imposición de multas, sino invitar a los actores viales al debido respeto a las normas de tránsito para reducir la siniestralidad, los lesionados y las muertes en las vías”, concluyó.

Transporte
Movilidad
Fotomultas
Bello
