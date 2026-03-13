x

Un zorro rojo se coló en un barco en Gran Bretaña y llegó al puerto de Nueva York, esta es su historia

Se estima que el zorro, macho, tiene unos dos años y fue detectado entre la carga del barco esta semana.

  • Así luce este zorro rojo que se coló en el barco y viajó miles de kilómetros de Inglaterra a Estados Unidos. FOTO Cortesía @Bronxzoo
    Así luce este zorro rojo que se coló en el barco y viajó miles de kilómetros de Inglaterra a Estados Unidos. FOTO Cortesía @Bronxzoo
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 59 minutos
bookmark

Un zorro rojo que se había subido de “polizón” en un barco que partió desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos fue descubierto por agentes de Aduana en el puerto de Nueva York, según informó el zoológico del Bronx, en Estados Unidos.

El mamífero de unos dos años, según los cuidadores del parque, se las ingenió para montarse en un barco en Southampton, Inglaterra, y solo fue detectado a su llegada al puerto de Nueva York y Nueva Jersey, como explicó el zoológico en un mensaje difundido esta semana.

“El zoológico del Bronx colabora regularmente con las autoridades para ayudar a rescatar fauna silvestre que se trafica ilegalmente a través de puertos y aeropuertos cercanos”, comentó el parque.

Aunque este no parece ser un caso de tráfico ilegal ya que el zorro se encontraba suelto y simplemente ingresó al barco en Inglaterra y nadie se dio cuenta. Todo un “polizón”.

Le puede interesar: Valle de Aburrá entra en temporada de polluelos: ojo a las recomendaciones de las autoridades para no afectar nidos ni crías

Los zorros rojos son uno de los mamíferos carnívoros más comunes en el mundo y se encuentran en Europa, Asia y Norteamérica, así como en partes de África.

Según estudios académicos, hay decenas de miles de individuos de esa especie en el Reino Unido. Son parte del paisaje urbano desde la década de 1930, cuando la expansión urbana comenzó a invadir su hábitat.

El zorro se encuentra actualmente en el Centro de Salud Animal del Zoológico del Bronx, bajo el cuidado de los equipos veterinarios y de animales de esta institución.

Los exámenes iniciales indican que el zorro parece estar en buen estado. Los veterinarios están a la espera de los resultados de exámenes de salud rutinarios adicionales.

Una vez que el equipo veterinario determine que el zorro está sano, el zoológico trabajará con los funcionarios de vida silvestre para encontrar un hogar adecuado a largo plazo para el animal.

*Con información de AFP

Medio ambiente
Animales
Animales salvajes
Estados Unidos
Inglaterra
