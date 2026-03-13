Consejo de Estado ratifica salida de Jorge Carrillo de ISA; junta deberá terminar su contrato

En un nuevo capítulo de la ‘novela Carrillo’ en el sector energético de Colombia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo la ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, dejó en firme la sentencia que anula la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA).
Con el auto fechado el 12 de marzo de 2026, el alto tribunal resolvió la solicitud de aclaración presentada por la defensa de Carrillo, ratificando que el proceso de selección estuvo viciado por una “expedición irregular” con entidad suficiente para afectar su validez.
