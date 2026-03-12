Iván Cepeda se reunió con Lula en Brasil, ¿de qué hablaron?

Iván Cepeda se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El encuentro tuvo lugar este 12 de marzo en Brasilia, capital del vecino país, un día después de que el senador del Pacto Histórico inscribiera su candidatura junto a la senadora Aida Quilcué.
“En el Palacio del Planalto, en Brasilia, tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pude transmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por este productivo encuentro”, aseguró el candidato oficialista a través de su cuenta de X (antes Twitter).