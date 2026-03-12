Iván Cepeda se reunió con Lula en Brasil, ¿de qué hablaron?

Iván Cepeda se reunió con el presidente de Brasil, Lula da Silva. El encuentro tuvo lugar este 12 de marzo en Brasilia, capital del vecino país, un día después de que el senador del Pacto Histórico inscribiera su candidatura junto a la senadora Aida Quilcué. “En el Palacio del Planalto, en Brasilia, tuve el honor de reunirme hoy con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pude transmitirle la admiración y el reconocimiento que suscita en Colombia. Mi agradecimiento por este productivo encuentro”, aseguró el candidato oficialista a través de su cuenta de X (antes Twitter).

¿Qué hablaron Lula y Gustavo Petro antes del encuentro con Cepeda?

Justo este 11 de marzo se presentó una llamada entre Lula y el presidente Gustavo Petro. Según el mandatario brasileño, hablaron de temas como “la integración latinoamericana y caribeña en el contexto de los preparativos para la Cumbre de la CELAC, que se celebrará el 21 de marzo en Bogotá”. Según Petro, Lula aceptó: “Invité al presidente Lula a Bogotá a la reunión Celac/África y aceptó. Firmaremos un comunicado común con México y los países que se adhieran, solicitando un cese al fuego en la guerra del Medio Oriente para que se inicie el diálogo de paz”.

La Agenda Internacional de Iván Cepeda

Lula no es el primer líder internacional con el que se reúne Cepeda, en lo que podrían ser movidas para buscar el apoyo de referentes de la izquierda a nivel internacional. A principios de enero estuvo en Madrid, España, donde se reunió con el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez. En ese encuentro, trataron temas del respaldo de España a Colombia, la paz en América Latina y la importancia de fortalecer el diálogo constructivo entre ambos países, según informó Cepeda en sus redes sociales. Lea también: Iván Cepeda anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial Como Lula, el mandatario español ha tenido una relación cercana con el gobierno Petro, con quien han mantenido posturas similares con respecto a temas como la situación en Venezuela. Durante esa visita a España, Cepeda sostuvo una agenda en la que dio un discurso y estuvo acompañado de figuras de la izquierda española. Entre ellas, Irene Montero, secretaria política del partido Podemos, así como Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista español y exabogado de las Farc durante el proceso de paz de La Habana.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Por medio de un video publicado este lunes 9 de marzo en sus redes sociales, Cepeda anunció que su fórmula vicepresidencial será la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué. De acuerdo con un comunicado del partido oficialista Pacto Histórico, la fórmula Cepeda–Quilcué tiene como objetivo buscar una transformación en los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia. Lea también: Campaña del petrismo: entre los ‘tarimazos’ millonarios y denuncias por gastos y contratos La decisión de Cepeda se dio a conocer en la tarde de este lunes, justo un día después de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, en donde la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, salió como amplia ganadora. La senadora ya escogió como fórmula al exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, que la siguió en la votación.