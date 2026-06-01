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Alphabet, matriz de Google, busca US$80.000 millones para acelerar su apuesta por la IA

Alphabet planea recaudar hasta US$80.000 millones para expandir su infraestructura de inteligencia artificial, en medio de una carrera tecnológica que moviliza inversiones récord.

  • Sundar Pichai aseguró que Google enfrenta limitaciones de capacidad de cómputo y busca acelerar la construcción de infraestructura para inteligencia artificial. FOTO COLPRENSA.
    Sundar Pichai aseguró que Google enfrenta limitaciones de capacidad de cómputo y busca acelerar la construcción de infraestructura para inteligencia artificial. FOTO COLPRENSA.
Agencia AFP
hace 1 hora
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La carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial sigue elevando las apuestas financieras de las grandes tecnológicas. Alphabet, empresa matriz de Google, anunció este lunes un ambicioso plan para recaudar hasta US$80.000 millones con el objetivo de acelerar la expansión de su infraestructura destinada al desarrollo de inteligencia artificial.

La operación se produce en un momento en que la compañía ha incrementado significativamente sus inversiones para responder al crecimiento de la demanda de herramientas y servicios basados en IA.

Parte importante de la confianza en el proyecto ya quedó demostrada con el respaldo de Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversiones liderado por el multimillonario Warren Buffett, que comprometió US$10.000 millones dentro del acuerdo.

¿Cómo obtendrá Alphabet los US$80.000 millones?

La estrategia de financiación contempla varias fuentes de recursos. Alphabet informó que planea captar US$30.000 millones mediante una oferta pública de acciones.

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Adicionalmente, obtendrá US$10.000 millones a través de una venta privada de acciones dirigida a Berkshire Hathaway.

Los US$40.000 millones restantes provendrán de un programa de venta de acciones que la compañía prevé lanzar durante el tercer trimestre de este año.

La iniciativa busca cerrar la brecha existente entre la creciente demanda de servicios de inteligencia artificial y la capacidad tecnológica disponible para atenderla.

La presión por ampliar la capacidad de cómputo

El propio Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, reconoció recientemente que la empresa enfrenta limitaciones para responder al ritmo del mercado.

El ejecutivo señaló a los inversionistas el mes pasado que la compañía tiene “limitaciones de capacidad de cómputo en el corto plazo”, debido a que no ha podido construir la infraestructura necesaria con la velocidad suficiente para satisfacer la demanda.

La necesidad de ampliar centros de datos, adquirir más chips especializados y fortalecer la capacidad informática se ha convertido en una prioridad estratégica para las grandes empresas tecnológicas.

El gasto en inteligencia artificial alcanza niveles históricos

La decisión de Alphabet refleja una tendencia que se extiende por toda la industria tecnológica.

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta proyectan invertir conjuntamente cerca de US$700.000 millones este año en centros de datos para inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura informática.

El aumento del gasto también se evidencia en las previsiones internas de Alphabet. La compañía espera que sus inversiones de capital alcancen entre US$180.000 millones y US$190.000 millones en 2026, con incrementos adicionales previstos para 2027.

Resultados financieros fortalecen la confianza de los inversionistas

La ofensiva inversora de Alphabet llega respaldada por sólidos resultados financieros.

Durante el primer trimestre, la compañía reportó ganancias por US$62.600 millones sobre ingresos de US$110.000 millones, cifras que superaron las expectativas de los analistas del mercado.

La confianza de los inversionistas también se ha reflejado en el comportamiento bursátil. Las acciones de la empresa acumulan una valorización de 18% durante los últimos seis meses.

¿La fiebre por la IA está impulsando nuevas salidas a bolsa?

El entusiasmo de los mercados por la inteligencia artificial también está estimulando a otras compañías tecnológicas a buscar financiación en los mercados públicos.

Uno de los casos más destacados es SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que se prepara para iniciar esta semana una gira de presentación ante inversionistas como parte de su oferta pública inicial. La compañía apunta a alcanzar una valoración cercana a US$1,75 billones.

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A este movimiento se suman OpenAI, desarrollador de ChatGPT, y Anthropic, creador de Claude, que también esperan debutar en bolsa durante este año.

La tendencia confirma que la inteligencia artificial no solo está transformando la tecnología, sino que también se ha convertido en uno de los principales motores de inversión y financiamiento de los mercados globales.

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