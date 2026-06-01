¿Cuál es el más fuerte de los 4 países debutantes en Norteamérica 2026?

Un estratega de 78 años, una plantilla sostenida por una estrella de la Ligue 1 y un defensor central pulido por Pep Guardiola. Las historias de Curazao, Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, rival de Colombia, engalanan a los cuatro debutantes que tendrá el Mundial de 2026. El certamen, el primero con 48 selecciones participantes, aumentó las posibilidades de ver más equipos en la competición en la edición número 23. Será el Mundial con más “primíparos” de los últimos cinco disputados, solo superado en el siglo XXI por Alemania 2006, cita en la que hace 20 años se estrenaron 6 selecciones en la disputa por el trofeo más deseado del planeta.

El país más pequeño de la Copa

La Selección de Curazao es orgullo para su pueblo. El territorio de esta nación es de apenas 444 km² y allí viven poco más de 155.000 habitantes, lo que la convierte en la nación más pequeña en disputar una Copa del Mundo. Su entrenador, el neerlandés Dick Advocaat, dirigirá su tercer Mundial tras haberlo hecho en EE. UU. 1994 con Países Bajos y en Alemania 2006 al mando de Corea del Sur. Además, a sus 78 años, se consolidará como el estratega más longevo en dirigir en el certamen. De la mano del capitán Leandro Bacuna, el defensor del PSV, Armando Obispo, y el delantero Tahith Chong, Curazao debutará el 14 de junio ante Alemania. El cuadro caribeño compartirá el Grupo E junto a Ecuador y Costa de Marfil.

Tiburones Azules: ¿Cenicienta?

En las eliminatorias africanas, la gran sorpresa fue Cabo Verde. Los Tiburones Azules gestaron la épica de la mano de su entrenador, Pedro Leitão Brito, y se clasificaron. Para lograr el objetivo, ha sido fundamental el trabajo de scouting para encontrar jugadores de raíces caboverdianas en el exterior, como Jovane Cabral. De esa forma consiguieron conformar una plantilla con un valor general de 56 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Con buenos elementos sumados a un estilo de juego donde se prioriza el orden táctico, Cabo Verde quiere dar la sorpresa ante dos gigantes: España y Uruguay, con las cuales conforma el Grupo H junto a Arabia Saudita. Iniciarán su camino contra la Furia Roja el 15 de junio.

Al fin se le dio a Jordania

Los Nashama (bravos) por fin podrán borrar el mal recuerdo de haber sido eliminados por Uruguay en el repechaje continental a Brasil 2014. Doce años después de aquella frustración, Jordania cumple su sueño y estará en el Mundial compartiendo el Grupo J con el actual campeón, Argentina. Su calendario también incluye enfrentamientos ante Austria y Argelia. La plantilla completa tiene un costo de 20 millones de euros, de los cuales la mitad los aporta un solo jugador: Mousa Al-Tamari, extremo del Rennes de Francia. Aunque las expectativas internacionales no son altas, el corazón y el pundonor del combinado árabe buscarán la hazaña para conseguir un resultado histórico.

Los Lobos Blancos de Cannavaro

Uzbekistán, rival de Colombia en el certamen, jugará justamente contra la Tricolor su primer partido en la historia de los mundiales. Los dirigidos por el legendario italiano Fabio Cannavaro destacan por su solidez defensiva y un juego directo muy marcado. El entrenador, fiel al estilo que lo caracterizó en su época de jugador, prioriza la rigurosidad táctica. Es el equipo más caro de los cuatro debutantes, con un valor de mercado de 73,03 millones de euros. Cuenta con futbolistas interesantes en todas sus líneas; sin embargo, sus dos grandes figuras son Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), referente e histórico goleador, y Abdukodir Khusanov, un defensor central de tan solo 21 años que viene de ser titular con el Manchester City de Pep Guardiola en la última temporada. El conjunto blanco de Asia debutará ante Colombia el 17 de junio, para luego medir fuerzas contra la RD del Congo y Portugal.

¿Y cuáles jugarán por segunda vez?