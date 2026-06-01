Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver”

Gregorio Eljach, procurador general, en entrevista con El Tiempo, dijo que hasta el momento, un día después de las elecciones presidenciales de primera vuelta, no se han encontrado evidencias posibles de fraude.

“No se han encontrado denuncias, quejas, solicitudes que desdigan el trámite de lo de anoche y de lo que se hizo hoy lunes”, afirmó el alto funcionario a ese medio de comunicación.

El procurador hace referencia a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda, en la noche del domingo 31 de mayo, quienes desconocieron los resultados electorales que dieron por ganador, en primera vuelta, a Abelardo De la Espriella.

“No hay evidencia, no hay información o reclamaciones que resolver. Esperamos que las comisiones escrutadoras terminen su trabajo y sus resultados pasen al nivel distrital para que sigan su curso”, reiteró Eljach.

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Hay que recordar que luego de los comicios de primera vuelta, el procurador aseguró que Colombia vivió una jornada electoral ejemplar y afirmó que el país logró superar los temores sobre posibles irregularidades en el proceso.

Esto, pese a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de resultados “irregulares”.

En una declaración al cierre de los comicios, Eljach felicitó a los ciudadanos por su participación y destacó las condiciones en las que se desarrolló la jornada.

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“Tuvimos una jornada electoral libre, transparente, segura, oportuna y a conciencia”, afirmó el jefe del Ministerio Público, al tiempo que envió un mensaje de confianza sobre la institucionalidad del país.

“Al mundo entero le decimos que la democracia colombiana se ha fortalecido y vamos a respetar los resultados que anotaron las urnas”, señaló.

Eljach, además, agradeció el trabajo de las distintas entidades que participaron en el proceso electoral, entre ellas la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los servidores del Ministerio Público.