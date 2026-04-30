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Gasolina sube $400 desde este viernes 1 de mayo: así quedarían los precios por ciudades

El Gobierno anunció un nuevo incremento de $400 en el galón de gasolina corriente desde el 1° de mayo. El ajuste eleva el promedio nacional a $15.849 y presiona el costo de vida.

  • Villavicencio, Cali y Bogotá supera ampliamente la barrera de los $16.200. FOTO: Getty.
    Villavicencio, Cali y Bogotá supera ampliamente la barrera de los $16.200. FOTO: Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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En una decisión que vuelve a golpear el bolsillo de los hogares y el costo operativo de las empresas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que desde este viernes 1 de mayo el precio de la gasolina corriente subirá $400 por galón en todo el país.

El anuncio se dio tras su regreso a la junta del Banco de la República, donde también se decidió mantener inalteradas las tasas de interés en 11,25%. Allí, el funcionario defendió el ajuste en combustibles y dijo: “Creemos que es lo responsable, es lo conveniente, y yo creo que la sociedad colombiana nos entenderá”.

Con este incremento, el precio promedio en 13 ciudades pasa de $15.449 a $15.849, consolidando una tendencia alcista que el Gobierno viene ejecutando de forma gradual para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Conozca más: Ministro de Hacienda anunció subida de $400 en la gasolina, tras volver a junta del Banrep que mantuvo tasas

Alza de la gasolina de mayo por ciudades

El alza se siente con mayor fuerza en ciudades como Villavicencio, que lidera el ranking con un precio de $16.391 por galón, seguida por Cali ($16.300) y Bogotá ($16.291).

En el otro extremo, Pasto ($13.887) y Cúcuta ($14.265) mantienen los precios más bajos, debido a dinámicas fronterizas y logísticas.

En Medellín, el galón de gasolina pasará de $15.811 a $16.211, mientras que en ciudades intermedias como Bucaramanga ($16.049) y Barranquilla ($15.924) el ajuste también presiona los costos de transporte y distribución.

Este nuevo aumento se suma al aplicado el pasado 1 de abril, cuando el Gobierno autorizó un alza de $375 por galón, impulsada por el comportamiento internacional del crudo Brent.

Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas, estos ajustes responden a la necesidad de alinear los precios internos con las condiciones del mercado global.

Las primeras reacciones de analistas apuntaron a que el encarecimiento de los combustibles tiene efectos directos sobre la inflación, especialmente en rubros como transporte y alimentos. Aunque el Banco de la República optó por mantener su tasa de interés, el aumento en gasolina introduce nuevas presiones que podrían ralentizar la desaceleración de precios en los próximos meses.

Además: Minhacienda anuncia el regreso del Gobierno a la junta del Banco de la República, pero bajo condiciones

Precios de la gasolina tras el incremento de $400

-Villavicencio: $16.391

-Cali: $16.300

-Bogotá: $16.291

-Manizales: $16.264

-Pereira: $16.236

-Medellín: $16.211

-Ibagué: $16.205

-Montería: $16.131

-Bucaramanga: $16.049

-Barranquilla: $15.924

-Cartagena: $15.881

-Cúcuta: $14.265

-Pasto: $13.887

-Promedio (13 ciudades): $15.849

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué ciudades es más cara la gasolina en Colombia?
Las ciudades con precios más altos son Villavicencio, Cali y Bogotá, donde el galón supera los $16.200.
¿Dónde es más barata la gasolina en Colombia actualmente?
Los precios más bajos se registran en Pasto y Cúcuta, debido a factores de distribución y cercanía a frontera.
¿Por qué volvió a subir la gasolina en Colombia?
El Gobierno ajustó el precio para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y alinearlo con el mercado internacional.

Temas recomendados

Inflación
Tasas de interés
Ministerio de Hacienda
Banco de la República
Combustibles
Gasolina
CREG
Bogotá
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)
Colombia
Pasto
Villavicencio
Germán Ávila
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