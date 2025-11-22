El tesoro gasífero de Colombia está en el mar Caribe: cuadruplicaría las reservas y reduciría importaciones

Colombia mira al mar Caribe en busca de su próximo gran salvavidas energético. Aunque la exploración offshore o costa afuera comenzó hace más de cinco décadas, en los últimos 20 años el interés por estas aguas profundas se ha acelerado, impulsado por la urgencia de garantizar un suministro de gas natural cada vez más amenazado por la reducción de reservas.
Hoy, las reservas probadas de gas natural se ubican en 2.064 gigapiés cúbicos (Gpc), lo que equivale a una relación reservas–producción (R/P) de apenas 5,9 años. Este escenario de declinación ha llevado a que el gas costa afuera se consolide como un eje estratégico para la seguridad energética.
Según el Informe de Recursos y Reservas (IRR) 2024 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los recursos contingentes 3C —es decir, los volúmenes descubiertos con mayor potencial recuperable— en el Caribe colombiano alcanzan los 7.448 Gpc, equivalentes al 67% del total nacional (11.096 Gpc). Se trata del mayor potencial gasífero identificado en décadas y del principal candidato para revertir la caída de producción.