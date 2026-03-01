Familia de Kevin Acosta denunciará al presidente Petro, al ministro Jaramillo y a Nueva EPS

La familia del niño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, interpondrá una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la Nueva EPS, por la posible existencia de negligencia médica que pudo haber contribuido a la muerte del menor en el mes de febrero. Kevin Arley padecía hemofilia A severa, una enfermedad que requería el suministro periódico e ininterrumpido de un medicamento. Lea también: Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída” Sin embargo, la madre del menor, Yudy Katherine Pico, aseguró que su hijo no murió por la caída de una bicicleta, como lo sugirió Petro durante el Consejo de Ministros del 16 de febrero, sino porque desde diciembre de 2025 esperaba el medicamento necesario para tratar la enfermedad de Kevin. “Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia (...) Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, expresó con dolor la madre en entrevista con Blu Radio.

La denuncia contra Petro, Jaramillo y la Nueva EPS

Es por esta razón que la familia, a través de su abogado Manuel Vicente Villanueva, presentará este lunes el recurso ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue penalmente la posible negligencia médica u omisión de funciones, y ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la presunta responsabilidad administrativa en el ejercicio de las funciones del presidente y del ministro de Salud.

Villanueva expresó que este caso “es un tema de negligencia de la Nueva EPS como consecuencia de no haberle suministrado el medicamento para tratar la hemofilia”, ya que el menor se accidentó el 9 de febrero en Palestina, Huila, pero posteriormente se realizaron una serie de movimientos que dificultaron su atención oportuna, llevándolo finalmente a la muerte. “La EPS no autorizó el traslado a Neiva. Después de 24 horas, lo dieron para Bogotá. Lo embarcaron en el avión y, en el trayecto, el niño sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Fue trasladado a La Samaritana, volvió a tener otro episodio y el diagnóstico fue que llegó con muerte cerebral. Pasaron tres días y lo desconectaron porque no había nada que hacer”, dijo el abogado a Semana.

El apoderado de Yudy Katherine Pico enfatizó en que la Nueva EPS conocía la condición de Kevin, ya que le suministraba el medicamento desde su nacimiento. “El niño se accidentó, y en las condiciones en que llegó accidentado, si tuviera el medicamento, iba a tener un manejo distinto”, expresó. Es por esta razón que la denuncia correspondiente a la Nueva EPS irá encaminada de manera penal a su gerente Aldo Enrique Cadena Rojas, “porque se produce la muerte de una persona por una omisión por parte de ellos. La Fiscalía tiene que entrar a investigar en esa cadena de responsables quién omitió”. Villanueva mencionó que los posibles delitos a investigar podrían ser homicidio culposo o homicidio agravado.

La historia clínica es reservada