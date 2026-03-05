El 16% de la demanda industrial de gas natural en Colombia no renovó contratos y migró hacia GLP y carbón

La estrechez en la oferta de gas natural en Colombia ya comienza a reflejarse en impactos ambientales. Durante el último año, el sector industrial sustituyó cerca de 38,6 gigas de BTU por día (GBTUD) de gas natural por combustibles más contaminantes, lo que generó un aumento estimado de 164.000 toneladas adicionales de CO2 equivalente al año.

De acuerdo con Naturgas, el sector industrial concentra cerca de una tercera parte de la demanda nacional de gas natural y durante décadas ha utilizado este energético para reemplazar combustibles con mayor impacto ambiental, como carbón y fuel oil, en actividades productivas de alimentos, cemento, papel, vidrio y metalurgia.

Sin embargo, el gremio reportó que entre 2025 y enero de 2026, varias empresas dejaron de comprar cerca de 38 GBTUD de gas natural, una cantidad que equivale al 16% de la demanda industrial no regulada.