x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Gas que Colombia está importando viene del fracking, hay doble moral”: presidente de Andesco

Colombia importa gas proveniente del fracking mientras limita su propia producción. Según Andesco, esta dependencia eleva tarifas y resta ingresos al país. ¿Por qué el Gobierno prefiere importar en lugar de producir? Aquí las claves.

  • Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Foto: Colprensa
    Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, cuestionó que en Colombia se importa gas costoso proveniente del fracking, mientras la producción nacional se encuentra limitada.

Durante el Congreso de Colfecar, el líder gremial aseguró que “no tiene sentido depender del gas importado cuando podemos producirlo en el país (...) Tener que comprarlo con fracking no tiene sentido”. Además, advirtió que esta situación incrementará las tarifas de energía y gas domiciliario, afectando a los hogares.

Puede leer: Reservas de gas de Colombia se desplomaron 64% en los últimos 12 años, revela informe de Promigás

“El país perdió $20 billones al dejar de explotar estos sectores, cifra equivalente a una reforma tributaria, cuando Colombia no produce, otro país lo hace. No se reduce la contaminación global, pero sí perdemos ingresos”, expresó.

En ese sentido, Sánchez resaltó la situación de la planta regasificadora Spec, que entrará en mantenimiento entre el 10 y el 14 de octubre.

“Aquí estamos diciendo que no necesitamos gas, pero vamos a enfrentar un problema enorme”, alertó.

Asimismo, destacó que las plantas térmicas son esenciales para garantizar energía confiable, y señaló que en Colombia no se ha dado la atención necesaria a este sector.

“No podemos seguir cambiando las reglas de juego, porque al hacerlo se irán los inversionistas que actualmente apuestan por el país”, concluyó el presidente de Andesco.

En materia de energías renovables, Sánchez destacó progresos en los sectores solar y eólico, aunque puntualizó que la generación está impulsada principalmente por empresas privadas y públicas, y no por el Gobierno nacional.

¿Cuánta energía eólica se ha generado en este gobierno? Cero, pero las expectativas son grandísimas. ¿Cuánta energía solar? Mucha, pero la están haciendo nuestras empresas. Esto no es por el gobierno nacional, es EPM, es ISA, es Isagen, muchos empresarios que están haciendo este proceso”, puntualizó el dirigente gremial.

Vea también: Precios del gas aumentarían desde diciembre si siguen creciendo las importaciones: alerta Naturgas

¿Qué es el fracking?
Es una técnica para extraer gas y petróleo que consiste en fracturar formaciones rocosas profundas mediante agua, arena y químicos a alta presión. Su uso es polémico por los impactos ambientales que puede generar.
¿Qué porcentaje del gas que importa Colombia proviene del fracking?
Gran parte del gas importado proviene de procesos de fracking en países con los que Colombia no tiene acuerdos energéticos directos.
¿Cómo afecta la importación de gas a los hogares colombianos?
Según Andesco, eleva los costos de energía y gas domiciliario, lo que impacta directamente la economía de los hogares.
¿Colombia podría producir su propio gas sin fracking?
Sí. Existen reservas convencionales, pero la falta de explotación limita la producción nacional y aumenta la dependencia externa.

Temas recomendados

Importaciones
Hidrocarburos
Ministerio de Minas y Energía
Minería
Servicios Públicos
Fracking
Gas
Andesco
Colombia
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida