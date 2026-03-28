Frisby desmiente a Frisby España: “Defensa de nuestra marca sigue vigente”

Luego de que Charles Dupont, representante legal de Frisby España asegurara que la empresa que representa logró imponerse en la disputa legal contra Frisby Colombia por el uso de la marca en Europa, la cadena de restaurantes colombiana desmintió las afirmaciones del portavoz de su contraparte confirmando que el proceso de defensa “sigue vigente”.
En un comunicado, Frisby Colombia explicó que si bien este viernes, 27 de marzo, fueron notificados de la revocatoria de las medidas cautelares que previamente habían sido otorgadas a nuestro favor por el Juzgado de los Mercantil No. 2 de Alicante, “el proceso legal principal aún no ha culminado”.