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Frisby desmiente a Frisby España: “Defensa de nuestra marca sigue vigente”

La cadena de restaurantes colombiana indicó que las medidas cautelares que habían sido otorgadas a su favor fueron revocadas, pero el proceso legal principal no ha culminado. El litigio continúa.

  • La cadena de restaurantes Frisby lleva 48 años en el mercado colombiano. FOTO: Cortesía Frisby
    La cadena de restaurantes Frisby lleva 48 años en el mercado colombiano. FOTO: Cortesía Frisby
  • El litigio sobre el uso de la marca Frisby en España está por completar un año. FOTO: Julio César Herrera
    El litigio sobre el uso de la marca Frisby en España está por completar un año. FOTO: Julio César Herrera
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de que Charles Dupont, representante legal de Frisby España asegurara que la empresa que representa logró imponerse en la disputa legal contra Frisby Colombia por el uso de la marca en Europa, la cadena de restaurantes colombiana desmintió las afirmaciones del portavoz de su contraparte confirmando que el proceso de defensa “sigue vigente”.

En un comunicado, Frisby Colombia explicó que si bien este viernes, 27 de marzo, fueron notificados de la revocatoria de las medidas cautelares que previamente habían sido otorgadas a nuestro favor por el Juzgado de los Mercantil No. 2 de Alicante, “el proceso legal principal aún no ha culminado”.

La empresa indicó que la revocatoria de esta medidas “corresponde únicamente a una de la múltiples actuaciones en curso dentro del proceso de naturaleza administrativa y judicial” las cuales no han concluido y que, a su juicio, “serán los que determinen el resultado final”.

Frisby Colombia reiteró que su marca se mantiene vigente en España y la Unión Europea, por lo que “cualquier afirmación sobre un cierre definitivo del proceso o de la perdida de nuestra marca no corresponde a la realidad”.

Siga leyendo: Frisby España busca que Frisby Colombia le pague por ganancias tras exposición mediática

“Ratificamos nuestro compromiso con la defensa activa de nuestros derechos de autor, derechos marcarios y de propiedad intelectual, actuando siempre con la ética y la transparencia que han caracterizado nuestra trayectoria durante 48 años”, agregó la cadena.

El litigio sobre el uso de la marca Frisby en España está por completar un año. FOTO: Julio César Herrera
El litigio sobre el uso de la marca Frisby en España está por completar un año. FOTO: Julio César Herrera

La versión de Frisby España, que ahora reclamaría una indemnización

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Dupont sostuvo que Frisby España aseguró que había logrado imponerse en la larga disputa legal, lo que le permitirá usar la marca en el continente europeo luego de un fallo que, según él, se sustenta en un principio básico del derecho marcario, que no se puede infringir una marca que no existe en ese mercado.

“Frisby Colombia intentó alegar que su marca era notoria en España, basándose en estadísticas de colombianos, pero debe ser en el público en general”, afirmó.

Por eso, a su juicio, la decisión judicial confirmaría que la operación de Frisby España es “legítima” y no constituye competencia desleal.

Tras ese resultado, Charles Dupont reveló que la empresa española reclamará una indemnización económica a Frisby Colombia por los efectos del litigio.

Frisby España pretende recibir 500.000 euros por los meses en los que no pudieron operar; 200.000 euros correspondientes a ganancias estimadas de cuatro meses; y el pago total de las utilidades generadas entre mayo y diciembre de 2025.

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