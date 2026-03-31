Atento a las nuevas caras del fraude bancario que están creciendo y afectando a los usuarios en Colombia

La reciente filtración en un proveedor de cobranza que trabaja con diferentes entidades bancarias no solo expone información básica de usuarios: abre la puerta a esquemas de fraude cada vez más sofisticados. Con datos como nombre, cédula y teléfono, delincuentes están perfeccionando técnicas de ingeniería social para hacerse pasar por bancos y presionar pagos inmediatos.
Bbva enfatizó en un comunicado que “es importante destacar que la vulneración se originó exclusivamente en los sistemas del proveedor y no corresponde a un acceso a la infraestructura tecnológica de Bbva. Asimismo, no se ha presentado ningún acceso no autorizado a los sistemas del banco ni a la información financiera de sus clientes”.