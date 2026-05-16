MinEducación detecta más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos docentes de Antioquia y Medellín

El Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil revelaron que encontraron más de 1.200 presuntas irregularidades en procesos relacionados con docentes en Antioquia y Medellín, tras realizar visitas de seguimiento y verificación en distintas Entidades Territoriales Certificadas del departamento. Según las autoridades, las inconsistencias detectadas comprometerían recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), además de afectar la transparencia en la administración del talento humano y el cumplimiento de los derechos de carrera de los profesores. Uno de los hallazgos más delicados tiene que ver con la existencia de un caso de doble asignación salarial durante 2026 entre las nóminas de Antioquia y el municipio de Sabaneta. Asimismo, se identificaron nombramientos realizados por fuera de los procedimientos establecidos en el Sistema Maestro, plataforma oficial para la provisión de vacantes docentes.

Durante las inspecciones en Antioquia se revisaron cerca de 170 vacantes docentes y 240 nombramientos en plazas definitivas. Según el informe, varios de esos procesos habrían sido realizados sin cumplir los mecanismos definidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. También se encontraron irregularidades en los procesos de encargo. De acuerdo con el reporte oficial, al menos 38 encargos no cumplieron con el procedimiento reglamentario exigido por la entidad. Lea aquí: El profe paisa que se disfraza de faraón, soldado romano y káiser alemán para dar sus clases de historia en Medellín El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que en Medellín se detectó un número importante de vacantes sin cubrir, situación que estaría afectando directamente a miles de estudiantes. “En Medellín, por ejemplo, hay 390 vacantes. Quiere decir que hay 390 profesores que debieron haberse asignado y estos niños no cuentan con esos profesores, pese a que existen los recursos para hacerlo”, afirmó el funcionario.