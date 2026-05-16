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En vivo | Morelos abre el marcador para Nacional, que vence 1-0 al Tolima, que tiene 10 hombres. Vea el gol

El Verde visita al Tolima con el objetivo de sacar un buen resultado que le permita ilusionarse con la final de la Liga.

  • Nacional visita al Tolima en Ibagué. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    Nacional visita al Tolima en Ibagué. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Tolima y Nacional juegan la semifinal de ida de la Liga Betplay-1 en Ibagué. El balón comenzó a rodar desde las 6:00 de la tarde, en un duelo que promete intensidad, buen fútbol y un ambiente de final anticipada.

Nacional busca sacar un resultado positivo como visitante para definir la clasificación en Medellín el próximo fin de semana. El compromiso es transmitido por Win Sports+.

El técnico Diego Arias definió a los siguientes inicialistas: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, César Haydar; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido:

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