En vivo | Morelos abre el marcador para Nacional, que vence 1-0 al Tolima, que tiene 10 hombres. Vea el gol

Tolima y Nacional juegan la semifinal de ida de la Liga Betplay-1 en Ibagué. El balón comenzó a rodar desde las 6:00 de la tarde, en un duelo que promete intensidad, buen fútbol y un ambiente de final anticipada.

Nacional busca sacar un resultado positivo como visitante para definir la clasificación en Medellín el próximo fin de semana. El compromiso es transmitido por Win Sports+.

El técnico Diego Arias definió a los siguientes inicialistas: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, César Haydar; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

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