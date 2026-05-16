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Atención: Alex Saab es deportado por Venezuela a EE. UU.

La información fue difundida por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

  • Alex Saab. Foto: Colprensa
    Alex Saab. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Gobierno de Venezuela informó este sábado la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado difundido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Las autoridades de ese país indicaron que la decisión se tomó considerando que el mencionado ciudadano estaría presuntamente involucrado en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos, situación que —según el comunicado— sería de conocimiento público y mediático.

Lo que ha trascendido es que el empresario ya no estaría recluido en El Helicoide y está previsto que salga del país en las próximas horas.

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“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”, dio a conocer el SAIME.

Esa autoridad venezolana dio a conocer que “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Saab ha sido señalado durante años por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros y presunto testaferro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

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EE. UU. ya venía avanzando en su deportación

En marzo pasado, el periódico norteamericano Miami Herald dio a conocer que las gestiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela ya avanzaban para la pronta extradición del empresarial que hoy fue comunicada por el gobierno de Delcy Rodríguez.

Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron a ese medio que el traslado a ese país sería el resultado de intensas negociaciones en curso.

Saab, nacido en Colombia y de ascendencia libanesa, había sido investigado por la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero.

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Sin embargo, ese proceso fue archivado en 2023 como parte de un acuerdo bilateral que contempló el intercambio de detenidos entre Caracas y Washington en la Administración de Joe Biden.

El empresario fue arrestado en 2020 en Cabo Verde cuando su avión hizo escala en ese país.

Posteriormente fue enviado a Estados Unidos, donde debía enfrentar cargos penales, aunque el proceso judicial no llegó a desarrollarse.

Durante años, autoridades gringas lo han identificado como una figura clave en las operaciones financieras del régimen de Maduro.

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Las investigaciones lo vincularon con supuestos esquemas de corrupción y conspiración para blanquear capitales mediante contratos y operaciones internacionales.

Vale recordar que en diciembre de 2023, Saab recuperó la libertad tras el acuerdo con Biden. Como parte de ese pacto, Washington obtuvo la liberación de diez ciudadanos detenidos en Venezuela, mientras el empresario regresó a Caracas.

Las cuentas pendientes de Alex Saab con la justicia de EE. UU.

El barranquillero Alex Nain Saab tiene un historial en Estados Unidos que se centra en una acusación federal presentada en 2019 que lo señaló como el presunto cerebro de una red de lavado de activos, delito por el que también fue condenado recientemente por la justicia italiana.

El expediente, radicado en la Corte del Distrito Sur de Florida, documentó que el empresario colombiano y un socio suyo habrían transferido aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero, incluidas algunas en territorio estadounidense, bajo la apariencia de negocios legítimos.

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La acusación formal de la justicia norteamericana sostuvo que Saab utilizó el sistema de control cambiario venezolano para obtener dólares a tasas preferenciales.

Según los fiscales federales, este esquema se sustentó en el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para asegurar contratos relacionados con la construcción de viviendas de interés social.

El documento judicial detalló que las transacciones ocurrieron entre 2011 y 2015. Aunque inicialmente se le imputaron ocho cargos, siete fueron desestimados en 2021 como parte de una garantía diplomática ofrecida a Cabo Verde para facilitar su extradición.

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Sin embargo, el cargo principal de conspiración para cometer lavado de dinero se mantuvo vigente durante todo su proceso de reclusión en Miami.

El proceso legal estuvo marcado por una prolongada batalla diplomática y jurídica que comenzó el 12 de junio de 2020. Saab fue detenido en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde durante una escala técnica mientras viajaba hacia Irán.

En ese momento, su defensa alegó inmunidad diplomática bajo el argumento de que actuaba como enviado especial del gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

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Tras más de un año de recursos legales y detención en el archipiélago africano, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó su entrega a Estados Unidos, la cual se materializó en octubre de 2021.

El capítulo judicial de Saab en prisiones estadounidenses concluyó por una decisión política de la administración de Joe Biden.

En diciembre de 2023, la Casa Blanca otorgó un indulto presidencial al empresario como parte de un acuerdo bilateral para lograr la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la entrega del contratista militar Leonard Francis.

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