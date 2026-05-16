Atención: Alex Saab es deportado por Venezuela a EE. UU.

El Gobierno de Venezuela informó este sábado la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado difundido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Las autoridades de ese país indicaron que la decisión se tomó considerando que el mencionado ciudadano estaría presuntamente involucrado en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos, situación que —según el comunicado— sería de conocimiento público y mediático. Lo que ha trascendido es que el empresario ya no estaría recluido en El Helicoide y está previsto que salga del país en las próximas horas. Lea también: Delcy Rodríguez destituye a Camilla Fabri, esposa del señalado testaferro de Maduro Alex Saab “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”, dio a conocer el SAIME.

Esa autoridad venezolana dio a conocer que “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”. Saab ha sido señalado durante años por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros y presunto testaferro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Lea también: ¿Alex Saab está detenido en la temida cárcel de El Helicoide en Caracas? Lo que se sabe del señalado testaferro de Maduro

EE. UU. ya venía avanzando en su deportación

En marzo pasado, el periódico norteamericano Miami Herald dio a conocer que las gestiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela ya avanzaban para la pronta extradición del empresarial que hoy fue comunicada por el gobierno de Delcy Rodríguez. Fuentes cercanas a las conversaciones señalaron a ese medio que el traslado a ese país sería el resultado de intensas negociaciones en curso. Saab, nacido en Colombia y de ascendencia libanesa, había sido investigado por la justicia estadounidense por presunto lavado de dinero. Siga leyendo: Abogados de Saab trabajan por $10.000 millones para sacar a Petro de Lista Clinton Sin embargo, ese proceso fue archivado en 2023 como parte de un acuerdo bilateral que contempló el intercambio de detenidos entre Caracas y Washington en la Administración de Joe Biden. El empresario fue arrestado en 2020 en Cabo Verde cuando su avión hizo escala en ese país. Posteriormente fue enviado a Estados Unidos, donde debía enfrentar cargos penales, aunque el proceso judicial no llegó a desarrollarse. Durante años, autoridades gringas lo han identificado como una figura clave en las operaciones financieras del régimen de Maduro. Le puede interesar: La “nueva” Venezuela: entre la liberación de presos y el regreso de Washington Las investigaciones lo vincularon con supuestos esquemas de corrupción y conspiración para blanquear capitales mediante contratos y operaciones internacionales. Vale recordar que en diciembre de 2023, Saab recuperó la libertad tras el acuerdo con Biden. Como parte de ese pacto, Washington obtuvo la liberación de diez ciudadanos detenidos en Venezuela, mientras el empresario regresó a Caracas.

Las cuentas pendientes de Alex Saab con la justicia de EE. UU.