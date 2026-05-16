Viuda de Miguel Uribe critica preacuerdo de “El Costeño” con la Fiscalía: así fue la participación del criminal en el magnicidio

Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, para la Fiscalía fue el coordinador operativo y logístico central de la estructura criminal “La Oficina”, contratada por la Segunda Marquetalia, para ejecutar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El nombre del capturado volvió a sonar este viernes por cuenta de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel, quien a través de un comunicado de su abogado cuestionó el preacuerdo al que llegó el ente acusado con ‘El Costeño’.
En la misiva calificaron de “beneficios desproporcionados” los que la Fiscalía le habría dado a alias El Costeño, pese a rol determinante en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
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“Lejos de aportar una colaboración efectiva a la verdad, su defensa ha desplegado estrategias dilatorias sistemáticas para burlar la justicia”, afirmó Tarazona al añadir que la firma del preacuerdo “constituye una grave afrenta a la dignidad de las víctimas y a la confianza pública (...) nos revictimiza”.
Y es que el historial delictivo de alias El Costeño es amplio e incluye una sentencia condenatoria cumplida en la cárcel de Acacías (Meta) entre los años 2012 y 2015, como se lee en los expedientes de alias El Viejo y ‘Gabriela’, condenados a 22 años y 4 meses de prisión; y 21 años y 2 meses de cárcel, sucesivamente.