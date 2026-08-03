“Fracking ya”: nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol pide dejar atrás pilotos y acelerar su desarrollo

El nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, hizo un llamado para que Colombia avance de manera inmediata en el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fracking, al considerar que el país atraviesa una situación crítica en materia de seguridad energética. En una columna de opinión publicada por El Tiempo, Henao aseguró que el país “ya no está para pilotos” y advirtió que retrasar las decisiones podría comprometer la soberanía energética nacional. Puede leer: Ecopetrol y Petrobras confirman nuevo descubrimiento de gas en el Caribe colombiano “Colombia inicia un nuevo ciclo político y hay decisiones que trascienden ideologías. Una de ellas es la seguridad energética, frente al que el país llega herido”, escribió. El directivo sostuvo que la discusión debe centrarse en garantizar el abastecimiento energético del país mediante una política de largo plazo basada en exploración, reglas estables y confianza para la inversión.

Reservas de gas y petróleo caen: las cifras con las que Henao defiende el fracking

Henao respaldó su posición con cifras sobre el deterioro del sector energético colombiano durante los últimos años. Según expuso, en los últimos cuatro años las reservas probadas de gas natural disminuyeron cerca de 46%, mientras que la producción cayó más de 30%, niveles que ya no alcanzan para cubrir la demanda nacional. Además: Tributaria, agro y antifracking: estos son los siete proyectos económicos que marcaron el arranque del nuevo Congreso En el caso del petróleo, indicó que las reservas permanecen alrededor de los 2.000 millones de barriles, pero la producción descendió de 850.000 a menos de 750.000 barriles diarios. Añadió que los nuevos descubrimientos representan menos del 2 % de la incorporación anual de reservas debido al desplome de la exploración. En materia eléctrica, afirmó que durante los últimos seis años entró en operación menos del 18% de la capacidad proyectada, lo que, en su concepto, deja insuficiente la oferta de energía firme frente al crecimiento de la demanda. El presidente de la junta también señaló que actualmente Colombia importa más del 30% del gas que consume y advirtió que esa participación continuará aumentando si no se toman decisiones para fortalecer la producción nacional. Le interesa: El legado de Ricardo Roa en Ecopetrol: 13 trimestres en rojo y 7 grandes escándalos Además, recordó que la participación del sector de hidrocarburos en el Producto Interno Bruto (PIB) pasó del 5% en 2015 al 3,5% en 2025, sin que otros sectores hayan compensado esa pérdida de ingresos.

El riesgo de El Niño aumenta la presión sobre la seguridad energética

Henao aseguró que el panorama se vuelve aún más desafiante por la alta probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño. Recordó que el Ideam ha advertido sobre una alta probabilidad de un evento de intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha señalado que podría tratarse de uno de los episodios más severos desde mediados del siglo XX. Vea aquí: “Se llegó la hora que muchos esperaban”, así fue la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol en medio de polémicas Aunque los embalses permanecen cerca del 80% de su capacidad, sostuvo que los aportes hídricos ya muestran señales de deterioro y advirtió que esperar a que llegue la sequía para actuar sería repetir errores del pasado. “La seguridad energética no se construye en la emergencia. Se construye años antes”, afirmó.

Colombia ya tiene respaldo jurídico para desarrollar fracking: Henao

El presidente de la junta sostuvo que el país ya cuenta con las condiciones jurídicas para avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Recordó que, tras más de una década de estudios, regulación y decisiones judiciales, existe un marco legal vigente que fue ratificado por el Consejo de Estado. En ese contexto, planteó que el debate ya no debe centrarse en la existencia de soporte jurídico, sino en la voluntad del país para aprovechar responsablemente sus recursos energéticos. También citó experiencias internacionales como las de Estados Unidos y Argentina. Según explicó, el fracturamiento hidráulico con perforación horizontal permitió que Estados Unidos pasara de ser importador neto de gas a exportador en 2017 y de petróleo en 2020, convirtiéndose en el mayor productor mundial. Asimismo, señaló que el desarrollo de Vaca Muerta, en Argentina, demuestra que el fracking puede transformar la balanza energética de un país sin necesidad de etapas piloto y que, tras más de dos décadas de aplicación, la tecnología ya se considera madura. Relacionado: CEO de GeoPark plantea hacer fracking en Colombia y cita la experiencia de Vaca Muerta, Argentina

Recursos potenciales y regalías que, según Henao, están en riesgo

En su análisis, Henao afirmó que Colombia dispone de recursos contingentes estimados en 2.400 millones de barriles de petróleo y 10.500 gigapiés cúbicos de gas, de los cuales el 55% permanece bloqueado. Agregó que entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el sector de hidrocarburos aportó $29,6 billones en regalías y sostuvo que las reservas identificadas podrían generar otros $36 billones para las regiones. Para el directivo, el debate no enfrenta el desarrollo con la sostenibilidad, sino la planificación con la improvisación. También insistió en que Colombia necesita seguridad jurídica clara y estable para atraer nuevas inversiones y garantizar el abastecimiento energético. Añadió que quienes mantienen reparos frente al fracking deben continuar exigiendo monitoreo independiente, trazabilidad y sanciones efectivas, pero consideró que esos mecanismos fortalecen el desarrollo en lugar de impedirlo. ”No hay tiempo que perder”, concluyó.

¿Quién es Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la junta de Ecopetrol?

Luis Felipe Henao asumió recientemente la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol en reemplazo de Ángela María Robledo Gómez. Es abogado de la Universidad del Rosario y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Además, cuenta con especializaciones en Derecho de Empresa, cursada en la Universidad del Rosario, y en Derecho Penal, realizada en Salamanca. Hace parte de la junta directiva de Ecopetrol desde marzo de 2025 como miembro independiente, donde presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. Vea más: ¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol? Su llegada a la presidencia de la junta ocurre en medio de la transición que enfrenta la compañía ante la próxima llegada del presidente electo, Abelardo de la Espriella. De acuerdo con una fuente citada por El Tiempo, su designación busca facilitar la transición y acelerar el proceso para que el nuevo Gobierno asuma el control de Ecopetrol en un plazo más corto. La misma fuente indicó que Henao participó de manera virtual, desde Singapur, en la sesión de junta en la que fue elegido presidente. Dentro del máximo órgano de dirección de la petrolera, representa a los fondos de pensiones y, durante los últimos cuatro años, fue una de las voces críticas frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al ahora saliente presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: