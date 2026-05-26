Alerta por fenómeno de El Niño: la mitad de los embalses están por debajo del 70%

Los ojos del sistema energético están puestos sobre el fenómeno de El Niño previsto para la segunda mitad del año. XM, administrador del mercado de energía mayorista, ya había advertido que se requiere un nivel agregado mínimo de 80% para enfrentar un evento climático de este tipo. Sin embargo, por ahora el sistema no cuenta con ese nivel de llenado en los embalses. Los datos de la entidad muestran que estas hidroeléctricas tienen un nivel agregado de 71,35%, es decir, 8,65 puntos porcentuales por debajo de lo requerido. La mayor preocupación está en la situación individual de los embalses: de los 23 que conforman el sistema, 14 se encuentran por debajo del umbral necesario y 10 están incluso por debajo de 70%. Entérese: CAR advierte que embalses no lograron recuperarse: fenómeno de El Niño vuelve a prender alarmas en Bogotá

Qué pasa con los embalses en Colombia

Aunque Chuza es el embalse con el menor nivel de llenado, con 43,06%, Natasha Avendaño, gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, aseguró que los bogotanos pueden estar tranquilos, pues el sistema cuenta con más de 21 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía del sistema Chingaza y 37 millones de metros cúbicos por encima de la curva guía del embalse de Chuza. “Esa es una situación muy distinta a la que teníamos en 2024, cuando estábamos bastante por debajo de la curva guía del embalse y del sistema Chingaza. Por eso, podemos estar tranquilos con el nivel de abastecimiento y la capacidad que tiene actualmente el sistema Chingaza, que ya supera 50%”, dijo Avendaño. En el listado de embalses con niveles por debajo de 70% también aparecen Esmeralda, con 47,95%; Alto Anchicayá, con 51,45%; El Quimbo, con 56,19%; Porce III, con 58,77%; Punchiná, con 60,29%; Muña, con 60,68%; Porce II, con 64,50%; Playas, con 68,10%; y Urrá I, con 68,16%. Sandra Fonseca, exdirectora de Asoenergía, explicó que tanto un fenómeno de El Niño moderado como un fuerte El Niño pueden llevar los embalses a niveles críticamente bajos, limitando la capacidad de generación de energía y aumentando la dependencia de fuentes más costosas y menos sostenibles, como el carbón y el gas natural. “Esta situación no solo afecta la capacidad de suministro, sino que también puede influir en la estabilidad de los precios de la electricidad y en la confiabilidad del servicio. Hoy el sistema se encuentra en una situación crítica, en un escenario de alerta temprana, y en cuestión de semanas podría entrar en una alerta completa”, dijo.

XM, administrador del mercado de energía mayorista, ya había advertido que se requiere un nivel agregado mínimo de 80% para enfrentar un evento climático de este tipo.

Siga leyendo: El ‘Súper El Niño’ dispararía más los precios de alimentos y energía en Colombia La experta también señaló que los embalses se encuentran en niveles insuficientes. “Si no se presentan lluvias acordes con los periodos típicos de invierno, podríamos entrar en un escenario de déficit en los embalses hacia el segundo semestre del año”, advirtió.

Ajustes para fortalecer el abastecimiento de agua