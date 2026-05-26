Alerta por fenómeno de El Niño: la mitad de los embalses están por debajo del 70%

Los ojos del sistema energético están puestos sobre el fenómeno de El Niño previsto para la segunda mitad del año.
XM, administrador del mercado de energía mayorista, ya había advertido que se requiere un nivel agregado mínimo de 80% para enfrentar un evento climático de este tipo.
Sin embargo, por ahora el sistema no cuenta con ese nivel de llenado en los embalses.
Los datos de la entidad muestran que estas hidroeléctricas tienen un nivel agregado de 71,35%, es decir, 8,65 puntos porcentuales por debajo de lo requerido. La mayor preocupación está en la situación individual de los embalses: de los 23 que conforman el sistema, 14 se encuentran por debajo del umbral necesario y 10 están incluso por debajo de 70%.
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