Susto en Itagüí: mujer perdió el control al parquear y cayó a la quebrada Doña María, ¿cómo pasó?

Una escena de película sorprendió a los transeúntes de Itagüí en la noche de este lunes cuando un carro cayó desde un parqueadero a la quebrada Doña María. Le recomendamos leer: Insólito accidente en Club El Nogal: vehículo cayó en reversa desde el segundo piso Poco después de las siete de la noche el aspaviento era evidente en la vía que conduce desde este municipio hacia Medellín, concretamente en las cercanías del Parque del Artista, que marca el ingreso a los barrios Santa María, Calatrava y Simón Bolívar. Varias máquinas de bomberos y decenas de curiosos observaban hacia el cauce de la Doña María, que es el principal afluente que pasa por esta localidad y tributa sus aguas al río Medellín.

Para la atención de la emergencia fue necesaria la presencia de un nutrido grupo de bomberos. FOTO: CORTESÍA

En aquella oscuridad y más teniendo en cuenta que durante la tarde había llovido copiosamente, todo hacía pensar que alguna tragedia de grandes proporciones habría sucedido. Sin embargo, luego se confirmó que solo fue un susto inmenso el que se produjo, pues se trataba de un vehículo que estaba volcado en el lecho. Según le confirmaron fuentes de la Alcaldía a El Colombiano, el percance se originó en un parqueadero que linda con la quebrada, en el espacio que hay entre las vías de ingreso y salida de Itagüí.

Resulta que una mujer que estaba estacionando su vehículo cometió el error de avanzar más de lo que debía en reversa, de manera que el automotor se precipitó con ella adentro por el barranco que va a dar a la canalización de la quebrada. Esto debido a que el establecimiento no cuenta con un muro de contención ni una malla de seguridad, y al parecer tampoco con la iluminación adecuada para evitar incidentes como el que ocurrió. Aunque el carro terminó volcado para un lado, según dijeron las autoridades, la conductora salió completamente ilesa.

El hecho requirió que los cuerpos de socorro y las autoridades realizaran el aseguramiento de la zona y que desconectara el sistema eléctrico del carro siniestrado, no obstante no hubo consecuencias mayores, más allá de la ralentización del flujo vehicular. Además, le sugerimos ver: Susto en Envigado: vehículo quedó al borde de caer desde un parqueadero en altura Hasta ahora la administración de Itagüí no se ha pronunciado acerca de si emprenderá algún tipo de intervención en el parqueadero para verificar las condiciones en que efectúa su operación.

Bloque de preguntas y respuestas