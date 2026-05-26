Susto en Itagüí: mujer perdió el control al parquear y cayó a la quebrada Doña María, ¿cómo pasó?

Una escena de película sorprendió a los transeúntes de Itagüí en la noche de este lunes cuando un carro cayó desde un parqueadero a la quebrada Doña María.
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Poco después de las siete de la noche el aspaviento era evidente en la vía que conduce desde este municipio hacia Medellín, concretamente en las cercanías del Parque del Artista, que marca el ingreso a los barrios Santa María, Calatrava y Simón Bolívar.
Varias máquinas de bomberos y decenas de curiosos observaban hacia el cauce de la Doña María, que es el principal afluente que pasa por esta localidad y tributa sus aguas al río Medellín.