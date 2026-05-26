“Los sueños se cumplen”: así reaccionaron los jugadores de Colombia tras la convocatoria al Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y, tras conocerse la convocatoria oficial entregada por Néstor Lorenzo, las reacciones no tardaron en aparecer. A través de redes sociales, varios de los jugadores convocados compartieron mensajes cargados de emoción, orgullo y agradecimiento luego de cumplir el sueño de disputar el torneo más importante del fútbol mundial. Puede leer: Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia Para muchos de ellos, el llamado definitivo representa el momento más importante de sus carreras deportivas.

Jhon Arias: “Los sueños se cumplen” Uno de los primeros futbolistas en reaccionar fue Jhon Arias, figura del Palmeiras, quien expresó su felicidad por integrar la lista mundialista. “Hoy lo conseguimos, orgulloso de todo lo que me llevó hasta aquí. Dios ha sido bueno, los sueños se cumplen, nunca hay que dejar de soñar en grande”, escribió el atacante colombiano. Arias ha sido uno de los hombres de confianza de Lorenzo durante el proceso clasificatorio y llega al Mundial como una de las piezas ofensivas más importantes de la Tricolor.

Jaminton Campaz cumplió el sueño de toda una vida Otro de los mensajes más emotivos fue el de Jaminton Campaz, quien celebró su inclusión en la nómina definitiva con palabras llenas de emoción. “Soñé este momento toda mi vida. Gracias a Dios por la oportunidad de representar a mi país en un Mundial (...) ¡Vamos mi Colombia!”, publicó. El atacante colombiano tendrá así su primera experiencia en una Copa del Mundo, luego de destacarse en el fútbol internacional y ganarse un lugar dentro del grupo de Lorenzo.

Kevin Castaño apeló a la fe tras el llamado Por su parte, Kevin Castaño, volante de River Plate, también compartió un mensaje de agradecimiento y reflexión tras confirmar su presencia en el Mundial.

“Sigue orando, no te rindas (...) los milagros ocurren todos los días, así que nunca dejes de creer (...) Dios puede cambiar las cosas muy rápido en tu vida”, publicó el mediocampista. Castaño se consolidó como una de las alternativas importantes en el mediocampo colombiano y llegará a la cita orbital tras una temporada destacada en el fútbol argentino. Lea aquí: Antioquia aporta el 23 % de los convocados a la Selección Colombia: ¿De dónde son los elegidos por Néstor Lorenzo?

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