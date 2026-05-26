“Los sueños se cumplen”: así reaccionaron los jugadores de Colombia tras la convocatoria al Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene definidos a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y, tras conocerse la convocatoria oficial entregada por Néstor Lorenzo, las reacciones no tardaron en aparecer.
A través de redes sociales, varios de los jugadores convocados compartieron mensajes cargados de emoción, orgullo y agradecimiento luego de cumplir el sueño de disputar el torneo más importante del fútbol mundial.
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Para muchos de ellos, el llamado definitivo representa el momento más importante de sus carreras deportivas.