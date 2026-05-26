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Paisas se clasificó a su tercera final consecutiva en la Liga Profesional de Baloncesto

El equipo antioqueño se impuso 3-0 en su serie ante Caimanes del Llano. Espera rival en la final entre Toros del Valle y Piratas de Bogotá. El equipo azucarero gana 2-0.

  • Paisas va por su tercer título de la Liga de Baloncesto Colombiano. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Paisas va por su tercer título de la Liga de Baloncesto Colombiano. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 57 minutos
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Los jugadores de Paisas se bañaron en champaña en el camerino del Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio. Y no era para menos, su felicidad radicó tras clasificar, por tercera vez consecutiva, a la final de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, de la cual es el actual bicampeón.

El lunes en la noche, en un partido emocionante de principio a fin, el equipo antioqueño, que cuenta con la dirección técnica del argentino Juan Manuel Nardini y su asistente Samuel Arboleda, ganó la serie semifinal 3-0 ante Caimanes del Llano y ahora va por un nuevo título.

La victoria que le dio el tiquete a Paisas a la última instancia del certamen fue épica. En tiempo extra, los pupilos de Nardini sacaron jerarquía ante un rival que estuvo a segundos de extender la serie.

En el último cuarto, cuando restaban 6 segundos para el cierre del juego y Caimanes iba arriba 92-90, apareció la eficacia del norteamericano Michael Miles, que con un triple puso la pizarra 93-92 a favor del elenco de Nardini. En ese momento se daba por hecho el paso a la final.

Fue tanto el júbilo que causó esa anotación, que los jueces determinaron falta técnica por la celebración de Marcus Weathers. Esto favoreció a Caimanes, pues Alejandro Britos convirtió el lanzamiento libre, empató el compromiso 93-93 y la definición se fue a extra a tiempo.

Lea: Paisas está cerca de ser finalista de la Liga de Baloncesto: venció a Caimanes y quedó a una victoria de disputar el título

Allí, después de no entender las decisiones arbitrales, Paisas tuvo más arrestos físicos y eficacia para superar al local 105-97.

La gran figura del encuentro fue Michael Miles, que anotó 24 puntos, logró 10 rebotes y tres asistencias.

Además brillaron por su equilibrio compañeros como Davion Bailey (23 puntos), Marcus Weathers (21), David Ojeda (15), José Lozano (11), Michael Jackson (7) y Andrés Millán (4). En su historial entre estos dos elencos, Paisas domina con 12 triunfos por una sola derrota ante los de Villavicencio.

Unión de grupo

El experimentado alero José Lozano, el capitán de Paisas, destacó el carácter del grupo, respondió a las críticas que recibió el equipo durante la temporada y aseguró que ahora el objetivo es levantar el título.

Lozano, de 33 años, reconoció que pocos creían en el proyecto deportivo de Paisas al inicio de la campaña, especialmente por los cambios que se realizaron en la plantilla. Sin embargo, resaltó la unión del grupo y la capacidad que tuvo su quinteto para superar los cuestionamientos y mantenerse competitivo hasta alcanzar la serie definitiva del campeonato.

“Este es un grupo especial, en el que la gente no confiaba, al que se le reprochó mucho porque supuestamente no teníamos talento, pero aquí estamos”.

El alero aseguró que la clasificación es el reflejo de un plantel que nunca dejó de luchar y que supo responder dentro de la cancha. Además, envió un mensaje de confianza a la hinchada, a la que invitó a seguir creyendo en el equipo en esta recta final del torneo.

También destacó el proceso que ha construido junto a jugadores como David Ojeda, con quienes, según explicó, se ha formado una identidad basada en la ambición de ganar y en el sentido de pertenencia por el proyecto deportivo paisa.

En lo personal, Lozano confesó que esta final tiene un significado especial, ya que está cerca de conquistar el octavo título de su carrera profesional y, al mismo tiempo, podría marcar el cierre de su trayectoria como jugador. El capitán reveló que, probablemente, se retirará al finalizar la temporada debido al desgaste físico y a nuevos proyectos personales fuera de las canchas.

Pese a ello, aseguró sentirse plenamente agradecido con el baloncesto por todo lo que le ha permitido vivir a lo largo de los años. Además, valoró el hecho de poder disputar esta etapa decisiva en su tierra y defendió el aporte de los jugadores colombianos dentro de la liga, resaltando que el talento nacional también responde con trabajo, disciplina y compromiso.

“Este es un equipo que guerreó, que no dejó de luchar, fue respetuoso y responsable con los cambios que hubo. Hemos construido una historia, hemos construido algo que es muy bonito y eso es lo que nos identifica, querer ganar siempre. Pero no solo ganamos, también le estamos dando la oportunidad a la gente de estar. Esta vez David hizo un gran papel, lo mismo que Millán. Los colombianos que estamos acá también hacemos cosas responsables”, aseguró Lozano.

Ahora, Paisas espera rival para disputar la serie definitiva de la Liga ante el ganador entre Toros del Valle y Piratas de Bogotá. El equipo azucarero gana 2-0.

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