“Antioquia representa el 18% de la producción de pollos y huevos”: Fenavi

Mientras el sector avícola colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en materia de producción y consumo, pues en 2025 alcanzó 19.400 millones de huevos y 2 millones de toneladas de carne de pollo, pero también enfrenta desafíos importantes relacionados con los bloqueos viales, los costos logísticos y la incertidumbre en materia de seguridad. En medio de ese panorama, del 3 al 5 de junio, Medellín fue sede de la primera edición en Latinoamérica de The Egg School, una academia especializada en producción de huevo que reunió a expertos nacionales e internacionales para fortalecer la formación técnica del sector. El evento, organizado por Fenavi Antioquia en alianza con la Universidad CES y la Texas Tech University, buscó impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento en una industria que hoy día es referente regional. Durante su visita a la capital antioqueña, Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, habló con EL COLOMBIANO sobre el desempeño reciente de la avicultura, las perspectivas de exportación, el impacto de los bloqueos en la cadena productiva y los desafíos que enfrenta el sector. Le puede interesar: Bloqueos en Buenaventura golpearon al comercio y dispararon en 240% los costos de transporte

¿Qué representa para la industria avícola la llegada de The Egg School a Colombia?

“Es la primera vez que traemos esta academia del huevo a Colombia y, de hecho, nunca se había realizado en ninguna parte de Latinoamérica. Lo que buscamos es trasladar conocimiento técnico y sanitario, especialmente dirigido a los equipos técnicos de las compañías avícolas. Lo hacemos de la mano de la Universidad CES y la Texas Tech University. Estamos intentando seguir haciendo los mayores avances posibles. Colombia es líder en la producción avícola de Latinoamérica y queremos mantener ese liderazgo. Para lograrlo necesitamos innovación, tecnología y conocimiento. Esta es una capacitación muy práctica y contó incluso con participantes de otros países interesados en continuar fortaleciendo sus capacidades para ser cada vez más eficientes”.

¿Cómo cerró el sector avícola en 2025 y cuáles son las expectativas para 2026?

“El año pasado cerramos con una de las producciones más altas de la historia. Alcanzamos 19.400 millones de huevos y 2 millones de toneladas de carne de pollo. Eso se refleja en el consumo: cada colombiano consume en promedio 366 huevos al año, una de las cifras más altas del mundo, y cerca de 38 kilogramos de carne de pollo. Hace apenas 20 años el consumo era de 150 huevos y 12 kilos de pollo por persona. La evolución ha sido enorme y hoy Colombia es uno de los países líderes tanto en producción como en consumo avícola”. Lea más: Bloqueos en la vía a Buenaventura ponen en riesgo 7.800 toneladas de alimento de pollo y huevo en el país

¿Cómo avanza la estrategia de exportación?

“Vamos bien. La apertura de mercados es un proceso largo, pero ya estamos viendo resultados. El año pasado exportamos alrededor de 150 contenedores de huevo hacia el Caribe, particularmente a Cuba. Esperamos abrir próximamente mercados como Aruba y Curazao. Aunque puedan parecer pequeños, son destinos importantes por la facilidad logística que tiene Colombia para llegar a ellos desde Cartagena”.

¿Cuáles son hoy los principales destinos de exportación?

“En huevo, Cuba representa aproximadamente el 98% de nuestras exportaciones. En pollo, el año pasado realizamos la primera exportación hacia Japón con dos contenedores”.

¿Qué regiones lideran actualmente la producción avícola del país?

“Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca siguen siendo los principales departamentos productores. Sin embargo, estamos viendo un fortalecimiento importante de la actividad avícola en otras regiones. Antioquia está creciendo con fuerza, especialmente por las oportunidades que generará Puerto Antioquia. También observamos un crecimiento importante en el Magdalena Medio santandereano. La frontera avícola está cambiando: en los últimos dos años hemos llegado a cerca de 70 municipios nuevos”. Conozca también: Colombia rompe récord histórico: cada persona consume un huevo diario en promedio, según Fenavi

¿Qué participación tiene Antioquia dentro de la producción nacional?

“Antioquia representa alrededor del 18% de la producción avícola nacional”.

Fenavi ha alertado sobre los efectos de los cierres viales. ¿Qué impacto han tenido sobre el sector?

“No hemos tenido pérdidas directas de pollo o huevo. El principal problema ha sido la dificultad para llevar alimento a las granjas. La situación más crítica fue la relacionada con el puerto de Buenaventura. Durante varios días no fue posible ingresar alimento a algunas granjas y por eso advertimos que, si los bloqueos se prolongaban, se podía afectar toda la cadena logística. Lamentablemente tenemos el antecedente de 2021, cuando murieron cerca de 40 millones de aves por falta de alimento. Por eso insistimos en que la movilidad debe garantizarse”.

A comienzos de año hubo una fuerte presión por sobreoferta. ¿Cómo está hoy el mercado?

“El precio del huevo empezó a recuperarse después de enero, que suele ser un mes complejo para nosotros debido al cierre de colegios y programas de alimentación escolar, lo que reduce el consumo. Desde febrero comenzó una estabilización y actualmente seguimos recuperando precios, aunque todavía no alcanzamos los niveles del año pasado. Parte de la sobreoferta se corrigió porque muchas gallinas salieron antes de finalizar su ciclo productivo, reduciendo la presión sobre el mercado. Esperamos que la recuperación continúe, porque es importante tanto para los productores como para la sostenibilidad futura de la oferta”. Puede leer: Estados Unidos autoriza abrir su mercado al huevo con cáscara colombiano, ¿cuáles son las condiciones?

¿Cuántos empleos genera el sector?

“Entre la producción de pollo y huevo somos alrededor de 350.000 colombianos los que dependemos de la avicultura en todo el país”.

¿Cómo ven el panorama de cara a la segunda vuelta de elecciones?

“Hay mucha incertidumbre, especialmente por temas de seguridad. Nos preocupa el aumento de situaciones relacionadas con inseguridad y la polarización que se está viviendo. También existe preocupación por la posibilidad de nuevos bloqueos. Hacemos un llamado para que bajo ninguna circunstancia se recurra a las vías de hecho. Si alguien no está de acuerdo con los resultados electorales, no puede afectar la movilidad del país, porque finalmente todos los colombianos terminan perjudicados”.

¿Algún mensaje de tranquilidad a los consumidores?