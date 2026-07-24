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El duro balance del gobierno de la “paz total”: 1.110 ataques a la Fuerza Pública, 92 asonadas y 272 militares muertos

El Comando General de las Fuerzas Militares presentó un informe con las cifras del conflicto armado más relevantes del cuatrienio.

  • En el balance presentado por las FF.MM., se registraron 1.347 militares lesionados en el cumplimiento de su deber. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    En el balance presentado por las FF.MM., se registraron 1.347 militares lesionados en el cumplimiento de su deber. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Un total de 1.110 ataques contra la Fuerza Pública, 1.697 combates y 272 militares asesinados conforman uno de los balances más tenebrosos de los cuatro años de la política de “paz total”, en el autodenominado “gobierno de la vida” del presidente saliente Gustavo Petro.

Las cifras están contenidas en un reporte presentado esta semana por el general Alejandro López Barreto, jefe del Comando General de las Fuerzas Militares, las cuales abarcan el periodo desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el informe, en ese lapso de tiempo las FF.MM. registraron 1.347 heridos de las propias tropas y sufrieron 92 asonadas por parte de comunidades instigadas por grupos al margen de la ley.

En la ofensiva, las FF.MM. ejecutaron 25 bombardeos desde el 21 de julio de 2024, fecha en la cual se reactivaron estos ataques aéreos estratégicos, luego de que el Ministerio de Defensa los hubiera suspendido desde el 12 de agosto de 2022, es decir, hubo dos años sin bombardeos (la mitad del periodo presidencial).

De esos bombardeos, 12 se realizaron en el último año, la mayoría de ellos contra la organización criminal Clan del Golfo y el Estado Mayor Central de las Farc.

“La contundencia operacional de nuestras Fuerzas Militares se refleja en resultados concretos”, afirmó el general López.

Según él, en el cuatrienio salieron de circulación 61.006 presuntos delincuentes, un dato que incluye a 724 muertos en desarrollo de operaciones militares, 55.511 capturados, 2.698 sometidos (se rindieron en los operativos), 320 que se entregaron voluntariamente a las autoridades y 1.753 menores de edad recuperados de las filas enemigas.

En la pelea contra los sistemas financieros y logísticos de los grupos narcoterroristas, las FF.MM. (en coordinación con la Policía) incautaron 2.348,4 toneladas de cocaína y 878,8 ton. de marihuana, y destruyeron 711 laboratorios de producción de cocaína y 12.322 de pasta y base de coca.

También lograron destruir 432 artefactos explosivos y 3.885 depósitos clandestinos de arsenal; decomisaron 14.723 armas, 50.513 artefactos explosivos armados, 74,1 toneladas de explosivos y 1’984.540 municiones de distintos calibres.

Estas impresionantes cifras no concuerdan con la promesa inicial del Gobierno, de garantizar la paz y la vida mediante diálogos con los principales grupos generadores de violencia.

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En total se diseñaron 12 mesas de diálogos con distintas estructuras, incluyendo una con los excomandantes de las autodefensas paramilitares, pero ninguna terminó con desarmes tangibles ni el abandono de las economías ilegales.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Un militar muerto y 2 heridos por nuevo ataque con drones del ELN en Norte de Santander.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuántos ataques sufrió la Fuerza Pública durante el gobierno de Gustavo Petro?
La Fuerza Pública registró 1.110 ataques entre el 7 de agosto de 2022 y el 15 de julio de 2026, según el balance presentado por el Comando General de las Fuerzas Militares. En ese mismo periodo también se reportaron 1.697 combates, lo que refleja la intensidad de las operaciones y de la confrontación con los grupos armados ilegales.
¿Cuántos militares murieron y resultaron heridos durante los cuatro años del gobierno Petro?
De acuerdo con el informe oficial de las Fuerzas Militares, 272 militares fueron asesinados y 1.347 resultaron heridos entre agosto de 2022 y julio de 2026. El reporte también documentó 92 asonadas contra la Fuerza Pública, atribuidas a comunidades instigadas por grupos armados ilegales.
¿Qué cantidad de droga y laboratorios ilegales fueron incautados o destruidos durante el gobierno Petro?
Según el balance oficial, las Fuerzas Militares y la Policía incautaron 2.348,4 toneladas de cocaína y 878,8 toneladas de marihuana. Además, destruyeron 711 laboratorios de producción de cocaína y 12.322 laboratorios de pasta y base de coca, como parte de las operaciones contra las economías ilegales.

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