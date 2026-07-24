Caso María Camila Potosí: alcalde de Cali revela en qué va la investigación y aumenta la recompensa

Las autoridades de Cali continúan las investigaciones para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el domingo en el kilómetro 3 de la vía La Buitrera, a orillas del río Meléndez.
El caso, que comenzó con el reporte de su desaparición el jueves 16 de julio, mantiene activa la búsqueda de los responsables y de la bebé que esperaba la víctima. En medio de las diligencias, el alcalde Alejandro Eder anunció este viernes 24 de julio un aumento en la recompensa para obtener información que permita avanzar en el proceso judicial.