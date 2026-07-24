Fiscalía citó a imputación de cargos a exviceministro Diego Cancino por presunto acto sexual violento

La Fiscalía General de la Nación citó a Diego Cancino, exviceministro del Interior, a una audiencia de imputación de cargos el próximo 10 de agosto a las 10:00 a.m. por presunto acto sexual violento. La Fiscalía no solicitará medida de aseguramiento, y el caso se encuentra en manos de un juez de control de garantías de Bogotá.

Todo se remonta a 2024, cuando salió a la luz una denuncia de la entonces asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno de la cartera del Interior, Viviana Vargas, en donde aseguró que Cancino habría aprovechado una cita de ámbito laboral para acercarse a ella de forma inadecuada: la presionó para tomar vino, además de abrazarla y meterle las manos debajo de la blusa para tocarle los senos sin su consentimiento.

“Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”, narró Vargas ante la Fiscalía.

En contexto: Grave denuncia de presunto acoso sexual del exviceministro Diego Cancino a funcionaria Viviana Vargas; MinInterior se pronunció

En su momento, Cancino reconoció que conocía a Vargas desde años atrás y que habían compartido en sus labores. “Lamento sinceramente cualquier conducta de mi parte que haya podido resultar ofensiva para una mujer a quien conozco desde hace varios años como defensora de derechos humanos”, dijo el funcionario.

Sin embargo, días después de su disculpa, en conversación con la periodista que reveló el escándalo, Silvia Charry, el exviceministro dijo que ese día Viviana Vargas “tuvo todas las oportunidades de irse”, pero aceptó que estaba “cortejándola”. Sus comentarios fueron tachados de revictimizantes por la opinión pública.