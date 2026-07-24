Oficial: Mark van Bommel es el nuevo seleccionador de Bélgica

El DT Mark van Bommel ha sido nombrado seleccionador de Bélgica, anunció el viernes la Federación Belga de Fútbol (RBFA), precisando que el neerlandés firma un contrato hasta la Eurocopa 2028. El exentrenador de PSV Eindhoven, Wolfsburgo y Amberes sucede a sus 49 años al francés Rudi Garcia, cuyo contrato no fue renovado al término del recién disputado Mundial 2026, en el que los Diablos Rojos cayeron en cuartos de final contra España, futura campeona. Van Bommel, que considera un “inmenso honor convertirse en entrenador de Bélgica”, dijo estar convencido del “enorme potencial” de un equipo al que quiere entrenar “disciplinado, ambicioso y lo suficientemente valiente para plantar cara a los mejores”, según un comunicado de la RBFA.

El lunes, el organismo había anunciado que el contrato de Rudi García, en el puesto desde principios de 2025, no se renovaría pese al buen recorrido de Bélgica en el Mundial. Los medios locales mencionaron discrepancias entre el entrenador y varios jugadores, así como con el director técnico Vincent Vannaert, descontento con el nivel de juego de Bélgica durante la fase de grupos del Mundial, en especial durante los partidos contra Egipto (1-1) e Irán (0-0). La salida de Rudi García sorprendió a varios aficionados, que mostraron su incomprensión en redes sociales. Sin club desde su salida del Amberes en el verano boreal de 2024, equipo con el que ganó el campeonato y la Copa de Bélgica, Van Bommel deberá ahora hacer olvidar a un predecesor apreciado por el público. Su primer desafío llegará a finales de septiembre y principios de octubre, con los partidos de Liga de Naciones contra Italia, Francia y Turquía. El neerlandés estará asistido por su compatriota Boudewijn Zenden, exinternacional de la Oranje al igual que Van Bommel. También contará con el apoyo del belga Maarten Martens, exfutbolista internacional con los Diablos Rojos, quien se ha destacado en los últimos años como un entrenador prometedor en Países Bajos dirigiendo al AZ Alkmaar.

Un gran jugador en su selección, ¿podrá dejar huella como DT?

Con 714 partidos jugados en clubes de alta exigencia como el PSV Eindhoven, F.C. Barcelona, Bayern Múnich o A.C. Milán, Mark van Bommel sabe lo que es la presión, la cual sufrirá en Bélgica ya que la generación dorada de los Diablos Rojos llega a su ocaso y no se coronó ni una sola vez, ya sea en un Mundial, Eurocopa o Liga de Naciones. Con su país jugó dos copas del mundo y dos eurocopas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Lea también: Luis de la Fuente rompió el silencio y calificó de intolerable el comportamiento de jugadores de Argentina