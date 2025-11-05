¿Alza de salario mínimo a $1.800.000 sería del 26% o del 11%? Lupa a las cuentas del Gobierno y de Fenalco

El debate del salario mínimo en el último año del Gobierno Petro sigue dando de qué hablar. El más reciente episodio lo protagonizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al publicar un video en el que proyectó un aumento que establecería el salario mínimo en $1,8 millones para 2026, pero sin aclarar si el monto incluía o no el subsidio de transporte.
Una idea que los analistas consultados calificaron como un “exabrupto” y con serias consecuencias para el panorama inflacionario del país.
Desde su cuenta de X, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que establecer el salario mínimo en $1.800.000 para 2026 significaría un alza del “26,44% respecto al salario actual”. Y lo calificó como un “sinsentido”.