Fenalco demanda decreto que crea “megasindicatos” sectoriales

Fenalco presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026 al considerar que el Gobierno se extralimitó en sus funciones al crear un nuevo régimen de negociación colectiva sin aval del Congreso.
También solicitó la suspensión provisional de la norma, al advertir una posible vulneración de principios constitucionales como la legalidad y la separación de poderes.
Según el gremio, el decreto busca revivir por vía administrativa propuestas que fueron rechazadas durante el trámite de la reforma laboral en el Legislativo.
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