¿Tiene un familiar desaparecido tras el terremoto? Ejército habilitó líneas en Antioquia

La emergencia provocada por el terremoto que sacudió varias zonas del país llevó a la Red de Emisoras del Ejército Nacional a activar una estrategia de comunicación para ayudar a localizar personas de las que todavía no se conoce su paradero.
En Antioquia, varias emisoras habilitaron líneas de WhatsApp para recibir información de familiares y conocidos y difundirla a través de sus espacios radiales.
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La iniciativa busca aprovechar el alcance de las emisoras militares en municipios donde las comunidades pueden tener dificultades para comunicarse o donde las familias aún desconocen el estado de sus seres queridos.
Entre los municipios antioqueños que cuentan con líneas habilitadas están Segovia, El Bagre, Ituango, Puerto Berrío, Carepa, Dabeiba, Tarazá, Argelia, Caucasia, Yarumal, Urrao, San Luis y Andes.