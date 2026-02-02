Exportaciones de petróleo de Venezuela repuntan 60% bajo control de EE. UU. y cambian el mapa energético

Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron un fuerte incremento en enero, al alcanzar cerca de 800.000 barriles por día (bpd), frente a los 498.000 bpd exportados en diciembre, un crecimiento del 60,6%, según datos de transporte marítimo.
El salto se produjo tras la captura del presidente Nicolás Maduro y el fin del bloqueo naval que pesaba sobre el país, lo que permitió a casas comerciales internacionales asumir la mayor parte de las exportaciones bajo el control de Estados Unidos.
Este cambio marcó un punto de inflexión para el sector petrolero venezolano, históricamente afectado por sanciones, restricciones logísticas y un prolongado deterioro operativo.