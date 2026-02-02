Denuncian 472 contratos en el PAE por $2.200 millones para actividades de “propaganda”

Antes de que entrara en vigencia la ley de garantías este pasado 31 de enero, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del PAE habría suscrito contratos por cerca de 2.200 millones de pesos para la realización de eventos y actividades de propaganda para este Gobierno. De acuerdo con la información revelada, la entidad habría contratado 472 servicios destinados a la organización de eventos que incluyeron tarimas, sonido, equipos de traducción y estrategias de difusión. También, se firmaron contratos para la pauta en redes sociales, emisoras y medios de comunicación tradicionales, esto, antes de que comenzaran a regir las restricciones propias del periodo electoral. Puede leer: ¿Austeridad selectiva y en elecciones? Gobierno Petro bajó el salario de los congresistas, pero no para los actuales legisladores La denuncia la dio a conocer Germán Ricaurte, fundador de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, a través de un video que publicó en su cuenta de X (antes Twitter). En el video, aseguró que “en la unidad administrativa especial de alimentación escolar contrataron a 472 por 2.200 millones de pesos para la realización de eventos”, señaló.

Además, aseguró que estas contrataciones contemplan la realización de eventos con tarimas, sonido y hasta equipos de traducción. Sin embargo, el programa está enfocado en la distribución de alimentos para niños y niñas del sistema educativo público del país, y no debería estar realizando propaganda política. Por otro lado, mencionó que no solo se contrató para realizar diferentes eventos, sino que también se ejecutaron contrataciones para hacer propaganda política. Ricaurte aseguró que este tipo de contenido político, incluida “pauta en redes sociales, en emisoras y en medios de comunicación tradicionales”.

La plata de la alimentación de los niños

Justamente, esta denuncia llama la atención porque el PAE es un programa que buca garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema de educación público en Colombia. Es por ello, que en ese mismo pronunciamiento, Ricaurte insistió en que los recursos del programa deben destinarse exclusivamente a su objetivo. “Hacemos un llamado a que el gasto público sea eficiente; la plata del programa de alimentación escolar debe estar enfocada en los alimentos de los niños y no en hacer show, espectáculo y en publicitar al presidente”, concluyó.

Esta contratación de actividades logísticas y publicitarias llama la atención en este momento, sobre todo a las puertas del inicio de la temporada electoral. Más aún cuando, durante las semanas previas a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, también se conocieron diversas contrataciones “exprés”. Lea también: Denuncian que de las 53 notarías nombradas por Petro, 52 han sido entregadas “a dedo” Durante estas semanas pasadas, en diversas entidades del Estado se conocieron no solo nuevas contrataciones, sino también despidos de funcionarios públicos. Una situación que ha encendido las alarmas frente a las decisiones burocráticas adoptadas por el Gobierno Nacional desde la Casa de Nariño, en medio de movimientos para reorganizar cargos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026.

