Estados Unidos niega intervenir en el yen japonés; ahora el dólar se fortalece en los mercados globales

Los mercados financieros reaccionaron este miércoles 28 de enero con fuerza luego de que Estados Unidos negara cualquier participación en una intervención para sostener al yen japonés.
La aclaración vino directamente del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y puso fin a varios días de especulación sobre una posible acción coordinada entre Washington y Tokio.
Tras sus declaraciones, el dólar se fortaleció a nivel global, el yen volvió a debilitarse y los inversionistas ajustaron posiciones en medio de un mercado sensible a cualquier señal oficial.
Puede leer: Estados Unidos prepara intervención histórica: vender dólares y comprar yenes japoneses