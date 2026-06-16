Dane defiende cifras de empleo y responde a estudio de la Universidad de Antioquia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) respondió a un estudio de la Universidad de Antioquia que llega a la conclusión de que las cifras de empleo formal en Colombia son muy distantes de las calculadas por la entidad oficial de estadística.
Se trata del estudio “¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social”, elaborado por Edwin Torres, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, quien cuestionó las cifras sobre formalidad laboral en Colombia.
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El documento concluye que, mientras el Dane sostiene que durante el último año se crearon 814.000 empleos formales, en realidad se habría perdido más de 170.000.