Dane defiende cifras de empleo y responde a estudio de la Universidad de Antioquia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) respondió a un estudio de la Universidad de Antioquia que llega a la conclusión de que las cifras de empleo formal en Colombia son muy distantes de las calculadas por la entidad oficial de estadística. Se trata del estudio “¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social”, elaborado por Edwin Torres, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, quien cuestionó las cifras sobre formalidad laboral en Colombia. Le puede gustar: Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026 El documento concluye que, mientras el Dane sostiene que durante el último año se crearon 814.000 empleos formales, en realidad se habría perdido más de 170.000.

¿Base de datos desactualizada?

De acuerdo con el Dane, una de las principales razones que explican las diferencias identificadas por el estudio de la UdeA es que el análisis no incorporó la Actualización del Marco 2018, un ajuste metodológico vigente en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) desde 2021 y disponible públicamente en la página web de la entidad. Según explicó el organismo, tener en cuenta esa actualización resulta indispensable para interpretar correctamente los datos del mercado laboral y comprender parte importante de las diferencias señaladas por los investigadores.

La entidad también indicó que la investigación compara dos fuentes de información que tienen propósitos distintos. Por un lado, la GEIH recoge la información que las personas reportan sobre su situación laboral mediante encuestas de hogares. Por otro lado, los registros administrativos de seguridad social, como la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), reflejan los pagos realizados al sistema. Por esa razón, el Dane sostuvo que es natural que ambas fuentes arrojen resultados diferentes, sin que ello signifique necesariamente que alguna de las cifras sea incorrecta.

Dane insiste en la transparencia y verificabilidad de sus datos

La entidad destacó que toda la información estadística relacionada con el mercado laboral es pública y puede ser consultada y verificada por investigadores, organismos internacionales, medios de comunicación y ciudadanía en general. Asimismo, recordó que las metodologías, documentos técnicos y resultados de las mediciones se encuentran disponibles de manera abierta y se elaboran siguiendo estándares y buenas prácticas internacionales, particularmente las definidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En medio de la discusión sobre la confiabilidad de las cifras laborales, Piedad Urdinola, directora del Dane, afirmó que el debate debe desarrollarse con criterios técnicos y metodológicos, alejados de intereses políticos. “Las cifras del Dane no tienen color político: no favorecen ni perjudican a ningún gobierno. Son públicas y verificables, y la confianza en ellas es un bien de todos los colombianos. Defender esa independencia técnica es un principio irrenunciable”, señaló la funcionaria.

El llamado a un debate técnico sobre las estadísticas laborales

Finalmente, el Dane reiteró que continuará trabajando bajo principios de independencia técnica, transparencia y calidad estadística para garantizar que el país disponga de información confiable y oportuna para la toma de decisiones públicas y privadas. La entidad insistió en que las discusiones sobre indicadores de interés nacional deben realizarse considerando el contexto metodológico completo y con base en evidencia técnica, especialmente cuando se trata de mediciones relacionadas con el empleo y la formalidad laboral. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por otro lado, el Dane sostuvo que el pasado 26 de mayo de 2026 envió una comunicación formal a los autores de la investigación con varias precisiones técnicas sobre los hallazgos presentados. Además, informó que los invitó a revisar conjuntamente las cifras y metodologías utilizadas, una invitación que, según el organismo estadístico, sigue abierta y aún no ha recibido respuesta. Entérese: Estudio de la UdeA encontró un “error” en las cifras del Dane: se perdieron 170.000 empleos formales Bloque de preguntas y respuestas: