La Paloma de la Paz, de Fernando Botero, salió de la Casa de Nariño; este será su nuevo hogar

En medio de la transición de gobierno, una huésped que rememora el acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc ha dejado la Casa de Nariño. Se trata de la Paloma de la Paz, escultura que fue donada por el maestro Fernando Botero. La obra que fue donada en el año 2016 salió de la casa presidencial acompañada por especialistas y siguiendo un protocolo especial similar a la salida de otras obras que han abandonado el recinto, como lo fue la espada de Simón Bolívar, que regresará a la Quinta de Bolívar. La decisión de su salida proviene del gobierno de Gustavo Petro, quien en medio de su salida como mandatario también ha ordenado el traslado de elementos como el sombrero de Carlos Pizarro, que le fue entregado a su hija, María José Pizarro, y la sotana del cura Camilo Torres, que será llevada a la Universidad Nacional.

La Paloma de la Paz volverá al Museo Nacional, de donde salió al inicio de la administración de Gustavo Petro, quien en sus primeros días la colocó en la casa presidencial en medio de la pintura de La Monja y otra de un cóndor. Lea también | “Otra vez en su lugar”: presidente Petro regresó la Paloma de la Paz a la Casa de Nariño

Esta obra llegó a la Casa de Nariño en septiembre de 2016, tiene una altura de 70 centímetros y fue realizada en bronce y pintada completamente de blanco. En su momento, el artista presentó la escultura como un gesto simbólico para celebrar el proceso de paz que en ese momento se estaba llevando a cabo entre la presidencia de Juan Manuel Santos y el secretariado de una de las guerrillas más antiguas del continente.

“Con la escultura ‘La paloma de la paz’ me uno a este proceso trascendental de la paz en Colombia. Quise hacerle este regalo a mi país para expresar mi apoyo y mi solidaridad con este proceso que le brindará un futuro de esperanza e ilusión a todos los colombianos”, dijo el maestro en su momento públicamente.

La Paloma permaneció en la casa de Nariño hasta finalizar la administración Santos y luego, antes de que entrara el gobierno de Iván Duque el 7 de agosto de 2018, se trasladó al Museo Nacional.

Ahora, vuelve a un lugar donde, según justificó años atrás María Clemencia Rodríguez de Santos, esposa de Juan Manuel Santos, era para que estuviera más expuesta al público. “La paloma transita hacia un sitio donde tendrá más visión, en donde pueda volar. Es definitivamente nuestro símbolo de la paz, la paz de todos los colombianos”, aclaró en el primer movimiento de la obra al Museo Nacional. Siga leyendo: Con cuadros de Petro firmados y regreso de la espada de Bolívar al museo, empezó trasteo en la Casa de Nariño Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas