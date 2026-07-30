El fallo a favor de Petro que le daría personería jurídica a partido político de Abelardo de la Espriella

En septiembre de 2021 la Corte Constitucional le dio la razón al demandante Gustavo Petro, entonces senador de oposición, y hoy presidente saliente de la República. Mediante la sentencia SU-316 de ese año, dejó sin efectos la resolución del CNE que le había negado la personería jurídica a Colombia Humana.
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Petro, feliz por el fallo, escribió el 18 de septiembre en su cuenta de X: “Le agradezco a la Corte Constitucional que haya hecho justicia con Colombia Humana y sus electores. Ahora le toca al pueblo”.
Ese mismo día invitó a la ciudadanía a inscribirse como voluntarios en Colombiahumana.co, con la meta de reunir 200.000 personas en todo el país para, según sus palabras, evitar que “esta vez” le robaran votos “como lo hicieron en las elecciones de 2018”. El llamado se hizo ocho meses antes de las elecciones presidenciales que, en 2022, lo llevarían a la Casa de Nariño.