El fallo a favor de Petro que le daría personería jurídica a partido político de Abelardo de la Espriella

En septiembre de 2021 la Corte Constitucional le dio la razón al demandante Gustavo Petro, entonces senador de oposición, y hoy presidente saliente de la República. Mediante la sentencia SU-316 de ese año, dejó sin efectos la resolución del CNE que le había negado la personería jurídica a Colombia Humana. En contexto: Defensores de la Patria busca ser partido político: CNE tiene la palabra final Petro, feliz por el fallo, escribió el 18 de septiembre en su cuenta de X: “Le agradezco a la Corte Constitucional que haya hecho justicia con Colombia Humana y sus electores. Ahora le toca al pueblo”. Ese mismo día invitó a la ciudadanía a inscribirse como voluntarios en Colombiahumana.co, con la meta de reunir 200.000 personas en todo el país para, según sus palabras, evitar que “esta vez” le robaran votos “como lo hicieron en las elecciones de 2018”. El llamado se hizo ocho meses antes de las elecciones presidenciales que, en 2022, lo llevarían a la Casa de Nariño.

Cinco años después, ese mismo antecedente jurídico es el que sostiene la solicitud de personería jurídica del movimiento Defensores de la Patria, la plataforma con la que Abelardo de la Espriella llegará este 7 de agosto a la Presidencia.

La solicitud radicada ante el CNE

A finales de junio, el apoderado del presidente electo, Nicolás Farfán Námen, radicó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para que el movimiento con el que De la Espriella inscribió su candidatura se convirtiera en partido político. El expediente le correspondió al magistrado Alfonso Campo, del CNE; este diario conoció que su ponencia propondría reconocer la personería jurídica de Defensores de la Patria. Según ha trascendido, el documento identificaría como director del partido a Camilo Andrés Noguera, vicerrector de las sedes Caribe (Santa Marta y Barranquilla) de la Universidad Sergio Arboleda. Por ahora no hay fecha definitiva para que la ponencia sea discutida por la sala plena del CNE.

El argumento: la misma sentencia que benefició a Petro

La Constitución establece que un movimiento solo puede convertirse en partido si obtiene al menos el 3% de los votos válidos para el Senado, es decir, si supera el umbral electoral. Defensores de la Patria no tuvo lista propia al Senado en las elecciones legislativas de marzo de 2026 —De la Espriella respaldó, en cambio, la lista del partido Salvación Nacional—, por lo que, en una lectura estricta de la norma, el movimiento no cumpliría ese requisito. El sustento jurídico de la solicitud es, entonces, la sentencia SU-316 de 2021, con la que la Corte Constitucional concedió el reconocimiento jurídico a Colombia Humana tras la candidatura presidencial de Petro en 2018. En esa decisión, el alto tribunal concluyó que surge un caso de reconocimiento de personería que no depende de las elecciones directas para Cámara y Senado, al considerarse la altísima votación de quien queda, en ese caso, en segundo lugar. Ese fallo nació de una tutela que el propio Petro, como senador de oposición, interpuso contra el CNE, en la que alegaba que el CNE le negó el reconocimiento a su partido con el argumento de que su solicitud se había basado en la participación en la elección presidencial. Según la tutela, esa negativa le impedía al movimiento ejercer su derecho pleno a la oposición y participar en futuros comicios en igualdad de condiciones frente a otras colectividades. La Corte le dio la razón y ordenó reconocer la personería jurídica de Colombia Humana. El mismo argumento se aplicó después para otorgarle personería jurídica a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento bajo el cual se inscribió la candidatura de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo en 2022, fórmula que también quedó en segundo lugar en la segunda vuelta presidencial. En el caso de Defensores de la Patria, la ponencia destaca que el movimiento “recolectó y presentó ante la Registraduría un número considerable de firmas de apoyo antes de la primera vuelta”. Además, resalta la votación obtenida por la fórmula De la Espriella–Restrepo: 10’336.143 votos válidos en primera vuelta; ese resultado supera ampliamente el umbral del 3% exigido para las elecciones legislativas.

¿Quiénes aparecen en el movimiento Defensores de la Patria?

Entre los ciudadanos que figuran como fundadores de Defensores de la Patria estarían, además del propio Abelardo de la Espriella, personas muy cercanas a su campaña y a su futuro gobierno. Dos de ellos recibieron el agradecimiento del presidente electo tras la victoria: “Gracias a mis hermanos del alma, Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, estratega general y jefe de campaña respectivamente”. En las listas también aparecerían funcionarios que están llamados a ocupar cargos en el nuevo gobierno. Es el caso de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, designado como ministro de Vivienda; de Rodrigo Lara Restrepo, designado ministro del Interior; y de Mauricio Gómez Amín, designado ministro de Comercio, Industria y Turismo. La decisión final está en manos de la sala plena del CNE, que necesita el voto favorable de al menos seis de sus nueve magistrados para aprobar la ponencia positiva. El tema podría definirse en los próximos días, justo ad portas de que Abelardo de la Espriella se posesione en Cali como presidente de la República. Siga leyendo: Abelardo de La Espriella insiste en que no saldrá del país como presidente: “me quedo en las regiones”

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