Colombiamoda: así la sostenibilidad se convierte en el sello diferenciador de la moda colombiana

La apuesta de la moda colombiana por conquistar mercados internacionales pasa cada vez más por la sostenibilidad. Materiales regenerativos, tintes naturales, procesos circulares y producción responsable se consolidan como el nuevo valor agregado del sector.
Colombiamoda 2026 fue una muestra de esa transformación. La sostenibilidad se convirtió en uno de los ejes principales que atravesó la feria. No se habló únicamente de reciclar materiales o reducir emisiones; la conversación incluyó trabajo digno, preservación de saberes ancestrales, innovación, trazabilidad, economía circular y nuevos modelos de negocio capaces de mantenerse en el tiempo.
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