¿Tiene carro eléctrico? Startup Ergenia abrirá 10 nuevas estaciones de carga en Medellín

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia está poniendo a prueba la infraestructura de carga a lo largo del primer semestre de 2026, ya que uno de los principales desafíos es contar con suficientes electrolineras que permitan movilizarse con tranquilidad. De acuerdo con cifras de la Andi y Fenalco, entre enero y junio se matricularon 24.477 vehículos eléctricos y 44.605 híbridos, para un total de 69.082 unidades. Los eléctricos crecieron 235,5% frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos aumentaron 74,6%. Tesla lideró el segmento de eléctricos con 10.157 matrículas y una participación de 41,5%, seguida por BYD con 5.771 unidades (23,6%). Chery ocupó el tercer lugar, mientras que Chevrolet y MG completaron el grupo de las cinco marcas con mayores ventas, que en conjunto concentraron el 79% del mercado de vehículos eléctricos del país. En ese contexto, la startup colombiana Ergenia anunció su plan de expansión que busca pasar de una a diez estaciones de carga para vehículos eléctricos en Medellín y superar las 50 en todo el país antes de terminar 2026, y duplicar esa cifra para 2027, con el objetivo de alcanzar las 100 electrolineras inteligentes en Colombia.

Ergenia priorizará zonas empresariales y corporativas para facilitar la recarga a flotas comerciales durante sus jornadas, junto con puntos urbanos estratégicos como centros comerciales donde la carga se integre naturalmente al estilo de vida del conductor.

Sobre los retos de la infraestructura, el crecimiento del mercado y las oportunidades para la movilidad eléctrica en Colombia, EL COLOMBIANO dialogó con Vicente Lanza, CEO y cofundador de Ergenia. Lanza enfatizó que “la consolidación de este mercado ha avanzado mucho más rápido de lo previsto, transformando lo que antes era un nicho en una realidad comercial evidente. El carro eléctrico ya está dejando de ser un producto aspiracional. Por eso, el reto hoy en día ya no lo tenemos con los usuarios; lo tenemos de frente con la infraestructura. El gran desafío de este negocio ahora es encontrar esos puntos de alta demanda, alto tráfico y, sobre todo, donde exista la potencia eléctrica suficiente para responder al ecosistema”. Lea más: ¿Ve mucho Tesla en la calle? El Model Y es el más vendido en lo que va del 2026

Medellín experimenta con fuerza la venta de vehículos eléctricos. ¿La ciudad ya está empezando a quedarse corta en infraestructura de carga o todavía hay margen suficiente?

“Actualmente existe un desfase entre la velocidad de adopción de los vehículos eléctricos y el ritmo de crecimiento de la infraestructura pública de carga. Es una situación normal en una industria que todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Lo importante es que Medellín ya alcanzó un punto de inflexión, la demanda está validada y ahora la infraestructura debe crecer con mayor rapidez. Más que un cuello de botella irreversible, vemos una gran oportunidad para quienes desplieguen, desde ahora, estaciones confiables, accesibles y ubicadas estratégicamente”.

Ergenia proyecta llegar a 10 electrolineras en Medellín. ¿Qué tan grande es la inversión y por qué decidieron acelerar esa expansión precisamente ahora?

“Nuestro modelo busca además en el futuro que la expansión de la infraestructura pueda financiarse progresivamente con los ingresos generados de las operaciones, y no dependa exclusivamente de capital externo. Decidimos acelerar porque el mercado ya dio señales: la adopción de vehículos eléctricos en Medellín despegó y la demanda por carga pública está creciendo. Las empresas que no desarrollen infraestructura al mismo ritmo corren el riesgo de quedarse atrás frente a una necesidad que ya existe y que seguirá aumentando”. Puede leer: Cargar carro eléctrico en Colombia será más fácil: nueva regulación simplifica reglas para instalar electrolineras

Muchos usuarios se quejan de encontrar estaciones ocupadas o fuera de servicio. ¿Cuál es hoy el principal reto para garantizar que un punto de carga esté disponible cuando se necesita?

“El principal reto no es solamente instalar más cargadores, sino garantizar que los existentes estén operativos, disponibles y sean fáciles de encontrar. Precisamente, por eso estamos desarrollando una capa de inteligencia que permite monitorear en tiempo real el estado de cada estación, consultar su disponibilidad desde el celular antes de desplazarse y anticipar posibles fallas mediante mantenimiento predictivo. Para el usuario, la confianza en la infraestructura depende de saber que encontrará un cargador funcionando cuando lo necesite”.

Vicente Lanza, CEO y cofundador de Ergenia.

Más allá de instalar electrolineras, el desafío también está en la capacidad de la red eléctrica. ¿Están preparadas Medellín y Colombia para soportar el crecimiento que tendrá la movilidad eléctrica en los próximos años?

“Es un desafío real que no se puede minimizar. En muchas zonas del país existe capacidad eléctrica suficiente, pero esa disponibilidad no es homogénea. Por eso, antes de seleccionar una nueva ubicación, evaluamos técnicamente la potencia disponible, las condiciones de conexión y las posibles necesidades de ampliación de la infraestructura eléctrica. En los próximos años será indispensable que la expansión de la red eléctrica y el despliegue de estaciones de carga avancen de manera coordinada. Las nuevas disposiciones regulatorias representan un paso importante para facilitar ese proceso, aunque todavía será necesario resolver las condiciones técnicas particulares de cada ubicación”.

El Gobierno acaba de simplificar el proceso para conectar estaciones de carga a la red eléctrica. ¿Qué impacto real tendrá esta medida para empresas como Ergenia, en los usuarios conductores, y qué obstáculos siguen pendientes?

“Es una señal muy positiva para el sector. Contar con procedimientos más claros y predecibles para conectar estaciones públicas de carga reduce la incertidumbre, mejora la seguridad jurídica para quienes invertimos en esta infraestructura y puede ayudar a disminuir los tiempos de desarrollo de los proyectos. Para los usuarios, esto debería traducirse progresivamente en una mayor disponibilidad de estaciones y en una expansión más rápida de la red pública de carga. Sin embargo, la regulación por sí sola no resuelve todas las barreras. En algunas zonas siguen existiendo limitaciones de potencia, necesidades de ampliación de redes, tiempos asociados a obras eléctricas y costos de conexión que deben estudiarse caso por caso. La simplificación regulatoria es fundamental, pero debe ir acompañada de capacidad técnica y coordinación entre operadores de red, autoridades y empresas del sector”. (Se refiere a la Resolución 40334 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, publicada el 28 de julio, que traslada a la CREG la definición del procedimiento de conexión de estaciones de carga públicas a la red eléctrica). Entérese: ¿Colombia ensambla y exporta vehículos eléctricos? Las cifras desmienten a Petro

¿Qué zonas de Medellín tienen hoy la mayor necesidad de nuevos puntos de carga y cómo definen dónde abrir una nueva electrolinera?

“Identificamos una mayor necesidad en corredores de alto tráfico, sectores empresariales que atienden flotas comerciales y puntos urbanos de alta afluencia, como centros comerciales, restaurantes, hoteles y otros espacios en los que los vehículos permanecen estacionados durante un tiempo suficiente. No obstante, la decisión final combina criterios comerciales y técnicos. Analizamos el tráfico, la demanda potencial, la facilidad de acceso, la seguridad, los hábitos de permanencia de los usuarios y, especialmente, la potencia eléctrica disponible. No sirve contar con una ubicación ideal desde el punto de vista comercial si la red eléctrica no permite instalar carga rápida de manera eficiente”.

Si el parque de vehículos eléctricos sigue creciendo al ritmo actual, ¿qué tan urgente será ampliar la infraestructura de carga pública para evitar cuellos de botella en los próximos años?

“Es una necesidad urgente desde ahora, no solamente una previsión para el futuro. El crecimiento observado durante el último año demuestra que la demanda por vehículos eléctricos está avanzando más rápido que la infraestructura pública de carga. Si la oferta de estaciones no crece al mismo ritmo, corremos el riesgo de deteriorar la experiencia de los usuarios precisamente cuando más personas están considerando dar el paso hacia la movilidad eléctrica. Por eso, nuestro plan de expansión no responde a una expectativa lejana, sino a una necesidad que ya se está manifestando en las principales ciudades del país”. Le puede interesar: Venta de carros nuevos en Colombia creció 50% en el primer semestre: eléctricos e híbridos ya dominan el 43%

¿Cuál es la visión de Ergenia para los próximos cinco años? ¿La meta es consolidarse en Medellín o ya están preparando una expansión hacia otras ciudades del país?