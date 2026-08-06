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Así es el plan para que La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín se vuelva monumento a desaparecidos

El proyecto, que incluye Ruta de la Memoria y un complejo para honrar a las víctimas en el sitio donde fue su desaparición, fue presentado en audiencia de la JEP celebrada el miércoles en Medellín.

  • La sexta fase de búsqueda en La Escombrera y La Arenera comenzaría a principios de septiembre. Entidades comprometidas buscan ponerse de acuerdo sobre los recursos necesarios para esa tarea. FOTO JAIME PÉREZ
    La sexta fase de búsqueda en La Escombrera y La Arenera comenzaría a principios de septiembre. Entidades comprometidas buscan ponerse de acuerdo sobre los recursos necesarios para esa tarea. FOTO JAIME PÉREZ
Néstor Alonso López López
hace 10 horas
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Los mismos senderos de la Comuna 13 por donde los grupos armados llevaron a inicios de la década de 2000 a sus víctimas para matarlas y borrar su rastro se convertirán en un monumento a los desaparecidos.

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El proyecto que pretende resignificar ese sector fue presentado el miércoles en el marco de una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que ha dictado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para preservar ese lugar donde habrían inhumado a más de 500 personas en un periodo dramático para esta ciudad y en particular para su zona centro occidental en la primera década de este siglo.

Esa época se caracterizó por el hostigamiento a los pobladores por grupos de milicias ligados en forma variable con la guerrilla, y por parte de paramilitares, pero también por varias operaciones militares en las cuales la Justicia y la Comisión de la Verdad han documentado la connivencia entre los irregulares y miembros de la Fuerza Pública.

La diligencia de este 5 de agosto contó con la participación de cuatro magistrados de la JEP (entre ellos su presidente, Alejandro Ramelli) con un grupo nutrido de víctimas, más los funcionarios que informaron cómo han cumplido con los mandatos que los obligan.

El magistrado Gustavo Salazar, quien preside la investigación de la Comuna 13, informó que a finales de este mes concluirá la quinta fase de la búsqueda en La Escombrera y La Arenera, y que se preparan para iniciar inmediatamente una sexta etapa en el llamado “polígono ampliado”, donde hasta ahora han encontrado tres de los siete cuerpos que van exhumados. El balance muestra que han excavado 63.000 metros cúbicos de desechos de construcción.

La intervención que viene se haría en un terreno cercano a 3.000 m² y exigiría manipular aproximadamente 32.000 m³ de material, pero antes habrá que hacer un manejo técnico de las aguas que discurren por el terreno y que pueden generar riesgo. Todo esto demoraría entre 16 y 20 meses, según un vocero de la firma que hace las excavaciones. La JEP tiene dispuestos dos equipos forenses que serían reforzados en ese mismo perímetro con profesionales de la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

Por los testimonios de exintegrantes del bloque Cacique Nutibara, estiman que en ese espacio podría haber entre 50 y 60 osamentas, aunque según Salazar serían incluso más. La presencia de una víctima de la Zona Nororiental entre los siete cuerpos encontrados hasta ahora “confirma que La Escombrera fue un sitio de inhumación ilegal para toda la ciudad, no solo para la Comuna 13”, afirmó.

En el recinto se escucharon varias opiniones que reflejaron incertidumbre frente a la financiación futura, bajo la coyuntura del cambio de presidente de la República.

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“Es importante aclarar que las órdenes judiciales obligan a las instituciones, no están sujetas al cambio de un gobierno específico”, aclaró Ramelli.

En particular, el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, pidió que la JEP haga un llamado al Gobierno Nacional saliente (de Gustavo Petro), pues según él, ha incumplido con el desembolso de recursos y tampoco dejó apropiado con qué contribuir en lo que falta de 2026; mucho menos apropió vigencias futuras que garanticen la operación luego.

“Se requieren fondos para maquinaria amarilla, apoyo psicológico y jurídico a las madres buscadoras, logística y el monitoreo del sistema de seguimiento del movimiento de tierras”, dijo.

Luz Elena Galeano, directora de la asociación Mujeres Caminando por la Verdad, enfatizó en que las labores en el “polígono ampliado responden a una exigencia” y que también solicitan que se trabaje con mayor celeridad para la búsqueda de los desaparecidos.

Así se hará memoria

Otro punto clave en la audiencia fue el informe de la líder del Grupo de Artes Plásticas del Ministerio de las Culturas, Alejandra Zarria, acerca del proyecto que se hizo con participación de las organizaciones, para un complejo donde se dignifique a los desaparecidos de la Comuna 13. Se trata de un compromiso que les asignó la JEP a la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

Uno de los componentes será una Ruta de la Memoria para construir un relato desde la perspectiva de quienes padecieron operaciones como Mariscal y Orión. Sería un recorrido alternativo al actual Grafitour, con murales en lugares donde sucedieron algunos hechos y “habladores” en gran formato que expliquen lo que ocurrió. Un elemento adicional es una especie de memorial en La Escombrera y la Arenera. Teniendo en cuenta que el acceso actual es complicado, plantean diseñar un sendero que denominan Ágora de Piedras, donde se recreará el recorrido de las familias buscadoras, en especial las que han muerto. El punto de llegada sería una plazoleta y continuaría por otro paraje parecido a un laberinto repleto de siluetas que representarán a los desaparecidos, donde señalarían a los responsables —incluidos los pertenecientes al Estado— que han sido determinados por las autoridades judiciales. Desembocará en el Pabellón de Memoria, una especie de recinto para exposiciones y eventos con énfasis en la memoria y la dignificación de las víctimas. Además, en el talud de La Escombrera se proyectarán siluetas ampliadas de los desaparecidos para que los medellilnenses vean una realidad que afectó a tantos y muchos quieren olvidar.

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¿Cuentas alegres en plata y tiempo?

Según el Ministerio de las Culturas, el proyecto de “memorial” de la Comuna 13 costaría $11.500 millones; no obstante, el secretario de Paz y DD. HH. de Medellín, Carlos Arcila, indicó que serían entre $12.000 y $15.000 millones porque no presupuestaron el costo del terreno. Una dificultad adicional es que parte se haría en una concesión que tiene la firma El Cóndor, con vigencia de 20 años y se requeriría que la Agencia Nacional de Minas (ANM) concilie con ellos. El Minculturas dice que estaría terminado a finales de 2028, pero hay complejidades en el saneamiento del predio que también se interpondrían.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué será la Ruta de la Memoria que se construirá en la Comuna 13 de Medellín?
La Ruta de la Memoria será un recorrido diseñado para reconstruir la historia de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 desde la perspectiva de sus familiares y organizaciones sociales. El proyecto incluirá murales, estaciones informativas de gran formato, un memorial en La Escombrera y La Arenera, un sendero denominado Ágora de Piedras, un laberinto con siluetas que representarán a los desaparecidos y un Pabellón de Memoria para actividades culturales y de reflexión.
¿Cuándo terminaría la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera?
La noticia indica que la quinta fase de excavaciones concluiría a finales de agosto de 2026 y que inmediatamente comenzaría una sexta etapa en el llamado “polígono ampliado”. Solo esta nueva intervención tardaría entre 16 y 20 meses, por lo que la búsqueda continuará durante varios años y no tiene una fecha definitiva de finalización.
¿Cuántos desaparecidos podrían estar enterrados en el polígono ampliado de La Escombrera?
De acuerdo con testimonios de exintegrantes del bloque Cacique Nutibara, en esa zona podrían encontrarse entre 50 y 60 osamentas. Sin embargo, el magistrado Gustavo Salazar señaló que la cifra podría ser incluso superior. Hasta ahora se han exhumado siete cuerpos en las labores de búsqueda.

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La Escombrera
Comuna 13
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