Conciertos y eventos masivos fueron los que jalonaron la economía en 2025

Tras la revelación del informe del Dane, se dio a conocer que el entretenimiento, comercio y el Estado fueron los sectores que más dinamizaron la economía colombiana en 2025.
Dichos datos son correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y al total del año. Además, estos muestran una expansión de 2,3% en el periodo octubre-diciembre y de 2,6% en el acumulado anual.
En particular, el sector cultural fue el que presentó el crecimiento más pronunciado frente a 2024, con una variación anual de 9,9% y de 11,5% en el cuarto trimestre.
Piedad Urdinola, directora del Dane, destacó que esta es la primera vez que los juegos de suerte y azar no actúan como principales jalonadores de esta rama. Por el contrario, el posicionamiento de Bogotá y Medellín como epicentros de festivales y conciertos fue clave para impulsar el crecimiento del sector.