Dólar en Colombia cerró por debajo de los $4.000, ¿qué precio podría alcanzar a final de año?

La renovada presión sobre los mercados de deuda, con los costos de los préstamos británicos a 30 años subiendo a sus niveles más altos desde 1998, se extendió a los mercados de divisas, mientras que el oro alcanzó nuevos máximos históricos. En Colombia, la negociación de la tasa de cambio del dólar cerró la jornada a la baja en $4.002,83, lo que representó una caída de $13,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $4.016,94. Además, la divisa al cierre de la jornada registró un precio mínimo de $3.984 y un máximo de $4.011,9, con 1.666 operaciones por un monto de US$1.028 millones. Lea también: Esta es la millonada detrás del partido que clasificaría a Colombia al mundial: así se beneficia Barranquilla La última vez que se registró un precio cercano a la apertura de hoy fue el 7 de julio de este año, que cerró en $3.974. Vassili Serebriakov, especialista de divisas de UBS en Nueva York, afirmó: “Los acontecimientos negativos fuera de Estados Unidos son probablemente los que están impulsando el mercado hoy, en términos de fortaleza del dólar”.

¿Qué precio tendrá el dólar a final de año?

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia en Davivienda Corredores, apuntó a que esta cotización por debajo de los $4.000 se asemeja al comportamiento de la moneda que hubo el año pasado. “Recientemente la tasa de cambio se ha empezado a ubicar mucho más cerca de los 4.000 pesos y ha tenido ciertos movimientos a la baja que se han dado a pesar de la caída, por ejemplo, en los precios del petróleo. Esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con la perspectiva del dólar a nivel internacional, cada vez crecen más las expectativas de un debilitamiento del dólar”, expresó el analista. Para Alejandro Reyes, analista del BBVA, hay varios factores que incidieron en la tendencia a la baja. A nivel internacional se debe a que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha venido comunicando que hay la posibilidad de una rebaja de tasas más temprano de lo previsto. “Eso lo que hace es que debilita el dólar en el mundo y eso ayuda a que el peso colombiano se aprecie”, dijo. De acuerdo con el analista de BBVA, luego de esta entrada de dólares el escenario no será del todo positivo, por lo que se espera que el dólar vuelva a cotizar por encima de los $4.000. Las proyecciones de BBVA apuntan a la posibilidad de cerrar 2025 con una cotización de $4.150.

Precios del petróleo