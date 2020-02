Superindustria exige a Facebook fortalecer sus medidas de seguridad

Por medio de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó que el 14 de junio es la fecha límite para que Facebook fortalezca sus medidas de seguridad en el país.

El anuncio se hizo luego de que se estudiaran los recursos de reposición y apelación interpuestos por la red social, que tuvieron lugar luego de que en enero del año pasado, la resolución 1321 del 24 de enero de 2019 exigiera aquellas mejoras.

La solicitud que hizo la SIC corresponde a que existan medidas “útiles y eficaces que eviten” cinco acciones: acceso no autorizado o fraudulento, uso no autorizado o fraudulento, consulta no autorizada o fraudulenta, adulteración no autorizada o fraudulenta y pérdida no autorizada o fraudulenta.

Conforme a lo expresado por el organismo regulatorio, para que estas acciones reciban el visto bueno, Facebook deberá certificarlas ante la Superintendencia, por medio de una firma de auditoría externa.

Según explicó la SIC, la decisión se tomó teniendo en cuenta las exigencias de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que pide que los datos personales sean tratados con “las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento”.