En Río de Janeiro, Brasil, como de costumbre las celebraciones fueron en la playa de Copacabana. Foto: Afp
Los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno sobre el puente del puerto de Sídney y la Ópera de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Australia. Foto: Getty
Fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno sobre la Estatua de la Libertad durante las celebraciones de Año Nuevo que dan la bienvenida al 2026 Foto: Getty
El Año Nuevo se celebra con espectáculos de luces y fuegos artificiales en las Pirámides, una de las Siete Maravillas del Mundo en Giza (Egipto). Foto: Getty
Estados Unidos, una de las más esperadas celebraciones sucedió en Nueva York, con el tradicional globo que desciende a medida que la multitud hace el conteo regresivo en medio de una lluvia de confeti. Foto: Getty
Río de Janeiro recibió este martes el título de mayor fiesta de Año Nuevo del mundo del Libro Guinness de los Récords. Foto: Getty
Espectáculo de fuegos artificiales sobre el Palacio de Mysore iluminado celebra la llegada del Año Nuevo el 1 de enero de 2026 (India) Foto: Getty
Un espectáculo de luces se proyecta sobre el Arco de Triunfo mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo durante las celebraciones de Año Nuevo en los Campos Elíseos de París (Francia). Foto: Afp
hace 9 horas
Las imágenes de las celebraciones del Año Nuevo en el mundo
A medida que los relojes llegaron a la medianoche en las diferentes zonas horarias, los países celebraron la bienvenida al Año Nuevo.