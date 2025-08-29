Drummond, Cerrejón y Argos son las empresas mineras con mejor reputación este 2025

En su congreso, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) reveló el ranking de las empresas mineras con mejor reputación en los municipios donde se realiza actividad extractivista.

La medición pertenece a la encuesta Brújula Minera, realizada por la ACM. De acuerdo con estos resultados, la compañía con mejor reputación es Drummond, que cuenta con una fuerte operación en el Magdalena y el César.

Se trata de una empresa multinacional con sede en Estados Unidos que opera en Colombia desde 1986. Se dedica principalmente a la extracción, procesamiento y exportación de carbón térmico.

La compañía se consolidó este año como la de mejor reputación para el sector en Colombia en el ranking general, que tiene en cuenta la percepción de los trabajadores y empresarios del extractivismo en el país.