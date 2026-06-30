Antioquia reúne 17% de los ingresos de las 10.000 empresas más grandes del país: este el top 5 de las paisas

Antioquia logró posicionar cinco empresas entre las mayores compañías de Colombia por ingresos operacionales durante 2025, según el ranking elaborado con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades y presentadas en el informe de las 10.000 empresas más grandes del país. El listado es encabezado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Almacenes Éxito, seguidas por Isagen, Distracom y Continental Gold Limited Sucursal Colombia. EPM fue la empresa antioqueña mejor ubicada al ocupar el quinto lugar nacional. La compañía registró ingresos operacionales por $20,29 billones y utilidades por $4,88 billones, convirtiéndose además en la segunda empresa con mayores ganancias del país, únicamente superada por Ecopetrol.

La segunda empresa antioqueña del escalafón fue Almacenes Éxito S.A., con sede en Envigado, que alcanzó ingresos por $16,08 billones y utilidades por $54.786 millones, ubicándose entre las diez compañías con mayores ventas de Colombia.

Isagen y Continental Gold destacaron por sus utilidades

La tercera posición regional correspondió a Isagen S.A. E.S.P., que reportó ingresos operacionales por $5,24 billones y ganancias por $882.203 millones, manteniendo un sólido desempeño en el negocio de generación de energía. En el cuarto lugar apareció Distracom S.A., empresa dedicada a la comercialización de combustibles, con ingresos por $4,30 billones y utilidades por $87.452 millones. Le puede gustar: Grupo Éxito monta su propio estadio para el Mundial 2026: Fan Zone gratis en Viva Envigado El grupo lo completó Continental Gold Limited Sucursal Colombia, dedicada a la extracción de oro, que registró ingresos por $4,16 billones, pero sobresalió por obtener utilidades de $1,87 billones, las segundas más altas entre las cinco compañías antioqueñas analizadas, solo detrás de EPM.

Antioquia mantiene un fuerte peso empresarial