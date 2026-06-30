Antioquia reúne 17% de los ingresos de las 10.000 empresas más grandes del país: este el top 5 de las paisas

Antioquia logró posicionar cinco empresas entre las mayores compañías de Colombia por ingresos operacionales durante 2025, según el ranking elaborado con información financiera reportada a la Superintendencia de Sociedades y presentadas en el informe de las 10.000 empresas más grandes del país.
El listado es encabezado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Almacenes Éxito, seguidas por Isagen, Distracom y Continental Gold Limited Sucursal Colombia.
EPM fue la empresa antioqueña mejor ubicada al ocupar el quinto lugar nacional. La compañía registró ingresos operacionales por $20,29 billones y utilidades por $4,88 billones, convirtiéndose además en la segunda empresa con mayores ganancias del país, únicamente superada por Ecopetrol.